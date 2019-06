Varadkar: V EÚ panuje odpor voči ďalšiemu možnému odkladu brexitu

Írsky premiér dodal, že ďalší odklad odchodu z Únie by mohol byť Británii umožnený v prípade, že by sa rozhodla usporiadať nové parlamentné voľby alebo druhé referendum o brexite.

Londýn 20. júna (TASR) - Množstvo členských krajín Európskej únie už podľa írskeho premiéra Lea Varadkara stráca trpezlivosť s Britániou a stavia sa odmietavo voči ďalšiemu odloženiu jej odchodu z Európskej únie, ktorého termín je stanovený na 31. október.



Varadkar sa takto vyjadril vo štvrtok v Bruseli krátko pred summitom EÚ po tom, ako sa stretol s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom, uviedli agentúry AP a DPA.



"Kým ja mám neobmedzenú trpezlivosť, niektorí moji kolegovia už, úprimne povedané, trpezlivosť so Spojeným kráľovstvom stratili a panuje tu veľký odpor voči akémukoľvek (ďalšiemu) odkladu (brexitu)," cituje Varadkara agentúra AP.



Írsky premiér dodal, že ďalší odklad odchodu z Únie by mohlo byť Británii umožnený v prípade, že by sa rozhodla usporiadať nové parlamentné voľby alebo druhé referendum o brexite. Vylúčil však odklad na dosiahnutie novej "rozvodovej" dohody, pričom uviedol, že "čas na toto už dávno vypršal". "Dohoda o odchode sa už nebude otvárať," dodal.



Varadkar taktiež zdôraznil, že ak Británia odíde z EÚ bez dohody, nebude mať ani nijaké prechodné obdobie, ako to naznačujú niektorí britskí konzervatívci — vrátane favorizovaného Borisa Johnsona —, ktorí sa aktuálne uchádzajú o post nového lídra Konzervatívnej strany. Ten sa po zvolení stane aj novým premiérom a v úrade tak nahradí odchádzajúcu Theresu Mayovú.



"Ak nebude dohoda o vystúpení, nebude ani prechodné obdobie," dodal podľa DPA Varadkar.



Britskej premiérke Mayovej sa podarilo ešte v apríli na summite EÚ získať na poslednú chvíľu v poradí už druhý odklad brexitu. Lídri 27 členských krajín Únie vtedy stanovili za nový dátum vystúpenia Británie 31. október s tým, že ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr.