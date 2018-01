Varovanie pred erupciou sopky Mayon zvýšili na najvyšší stupeň

V pohotovosti sú všetky bezpečnostné a zdravotné zložky. Lietadlá civilného letectva dostali odporúčanie vyhnúť sa letom v blízkosti sopky.

Manila 15. januára (TASR) - Erupcia sopky Mayon na Filipínach, ktorá cez víkend začala chrliť popol a paru, môže "nastať v najbližších týždňoch či dokonca dňoch", uviedli v pondelok seizmológovia.



Televízna stanica ABC-CBN News s odvolaním sa na Filipínsky inštitút seizmológie a vulkanológie (PHIVOLCS) informovala, že časť steny sopečného krátera sa v pondelok zrútila, pričom došlo aj k chrleniu sopečného popola a lávy z vrcholového krátera.



PHIVOLCS v noci na pondelok zvýšil varovanie pred erupciou sopky zo stupňa tri na najvyšší - piaty - stupeň, čo znamená bezprostredné riziko výbuchu.



Vedci sa obávajú, že erupcia sopky by mohla vyvolať pyroklastické toky, čo sú rýchlo sa pohybujúce prúdy sopečného materiálu tvoreného kamením, lávou a horúcimi rozpínajúcimi sa plynmi, ktoré stekajú pri erupcii po úbočí sopky. Dosahujú teploty viac ako 400 stupňov Celzia a pohybujú sa rýchlosťou až 70 kilometrov za hodinu. Podľa vedcov by sa v prípade sopky Mayon mohli dostať až do blízkosti miest na úbočí. Medzi ohrozenými mestami je aj metropola provincie, mesto Legazpi, vzdialené od sopky asi 15 kilometrov.



Podľa agentúry AP z dedín nachádzajúcich sa v ohrozenej zóne v okruhu sedem kilometrov okolo sopky evakuovali do pondelka už viac ako 9000 ľudí. Toto rozhodnutie prijali po tom, ako sopka v sobotu vychrlila stĺp popola. Miestne úrady preto zrušili vyučovanie v školách, aby v nich mohli ubytovať ľudí z ohrozených oblastí.



V pohotovosti sú všetky bezpečnostné a zdravotné zložky. Lietadlá civilného letectva dostali odporúčanie vyhnúť sa letom v blízkosti sopky.



Mayon sa nachádza v provincii Albay na severozápade Filipín, približne 340 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Manila. Vulkán sa pre svoj klasický kužeľovitý tvar stal vyhľadávanou turistickou atrakciou.



V priebehu posledných 500 rokov na ňom zaznamenali asi 50 erupcií, naposledy pred štyrmi rokmi. V máji 2013 tam náhla erupcia sopečného popola usmrtila piatich horolezcov.