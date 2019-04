Vatikán bude hostiť bojujúcich protivníkov z Južného Sudánu

Zarytí nepriatelia využijú ponúkanú "príležitosť na stretnutie a zmierenie v duchu úcty a dôvery", uviedol Vatikán vo vyhlásení.

Vatikán 9. apríla (TASR) - Bojujúci rivali v Južnom Sudáne, prezident Salva Kiir a povstalecký vodca a bývalý viceprezident Riek Machar, navštívia v stredu a vo štvrtok tiché sídlo pri Vatikáne. V utorok to oznámila Svätá stolica, ktorú citovala agentúra AFP.



Zarytí nepriatelia využijú ponúkanú "príležitosť na stretnutie a zmierenie v duchu úcty a dôvery", uviedol Vatikán vo vyhlásení.



Dodal, že stretnutie medzi týmito dvoma mužmi, ktorí "majú momentálne poslanie aj zodpovednosť pracovať na mierovej budúcnosti a prosperite pre juhosudánsky ľud", navrhol arcibiskup z Canterbury Justin Welby.



Účastníci dostanú na záver stretnutia Bibliu s vpísaným odkazom "Hľadaj to, čo spája. Prekonávaj to, čo rozdeľuje", oznámil Vatikán.



Južný Sudán vznikol v atmosfére optimizmu v roku 2011, keď získal nezávislosť od Sudánu.



Rivalita medzi Kiirom a Macharom však vyústila v roku 2013 do občianskej vojny, charakteristickej surovým násilím, znásilňovaním a varovaniami OSN týkajúcimi sa etnických čistiek.



Počas vojny zahynulo vyše 380.000 ľudí a štyri milióny obyvateľov ušli zo svojich domovov.



Mierová dohoda v roku 2015 vrátila Machara do kresla viceprezidenta, ale nasledujúci rok stroskotala a Machar ušiel z krajiny.



Machar má v pláne vrátiť sa na budúci mesiac do vlasti, a to na základe mierovej dohody podpísanej vlani v septembri v etiópskej metropole Addis Abeba, ale celý proces pribrzdila nestabilita a nedostatočné prípravy.



Pápež František opakovane vyjadruje obavy o Južný Sudán.



František udelil minulý mesiac Kiirovi audienciu a potom vyhlásil, že dúfa, že navštívi Južný Sudán, aby "povzbudil mierový proces".