Hlásenie prípadov sexuálneho zneužívania bude povinné, hlási Vatikán

Vatikán 29. marca (TASR) - Pápež František schválil v piatok novú legislatívu, ktorá by mala chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním v rámci Vatikánu a iných inštitúcií Svätej stolice v Ríme, ako aj v rámci jej diplomatického zboru na celom svete. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zmeny vydané vo forme apoštolského listu obsahujú podrobné predpisy týkajúce sa personálu vo Vatikáne a v inštitúciách s ním spojených, ako sú pontifikálne inštitúty a veľvyslanectvá.



Nová legislatíva vyzýva na prepustenie predstaviteľa Vatikánu alebo zamestnanca usvedčeného zo zneužívania dieťaťa. Taktiež stanovuje postupy pri nahlasovaní podozrení zo zneužívania a vyžaduje prísnejšie preverovanie perspektívnych zamestnancov s cieľom zabrániť prijatiu osôb, ktoré by sa mohli zneužívania dopustiť.



Z novej legislatívy, ktorá by mala vstúpiť do platnosti 1. júna, vyplýva pre všetkých vatikánskych predstaviteľov povinnosť hlásiť podozrivé prípady zneužívania - netýka sa to však informácií spadajúcich pod spovedné tajomstvo.



Legislatíva tiež podľa agentúry DPA predpokladá vymenovanie "kontaktnej osoby" v rámci vatikánskej administratívy, ktorá bude poverená uplatňovaním prevenčnej politiky a postaraním sa o obete zneužívania.



Pápež František zvolal vo februári viac ako 100 predsedov biskupských konferencií z celého sveta na krízový summit o zneužívaní detí v rámci cirkvi, počas ktorého zazneli aj svedecké výpovede samotných obetí.