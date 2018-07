Pápež odsúdil nové útoky v sýrskej provincii Dará

Zopakoval svoju výzvu na mier, aby Sýrčania boli už po rokoch bojov ušetrení od ďalšieho strádania.

Vatikán 1. júla (TASR) - Pápež František odsúdil zintenzívnené útoky v južnej Sýrii a vyzval, aby ľudia žijúci na tomto území boli ušetrení od ďalšieho utrpenia, píše agentúra AP.



Vo svojom nedeľnom príhovore vo Vatikáne najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi menoval provinciu Dará, kde bolo pri vládnej ofenzíve, ktorá sa začala 19. júna, zabité už množstvo ľudí a 50.000 ďalších muselo odtiaľ utiecť.



František tiež so smútkom hovoril o "vojenských akciách, ktoré v posledných dňoch zasiahli dokonca aj školy a nemocnice a uviedli do pohybu tisícky nových utečencov".



Zopakoval svoju výzvu na mier, aby Sýrčania boli už po rokoch bojov "ušetrení od ďalšieho strádania".



Pápež spomenul, že v sobotu uskutoční "púť mieru a jednoty" do mesta Bari v južnom Taliansku. Tam sa bude modliť a rozjímať s predstavenými kresťanských cirkví z Blízkeho východu - oblasti, kde, ako uviedol, "ešte stále trpí tak veľa spoluveriacich bratov a sestier".