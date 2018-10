Pápež otvoril vo Vatikáne biskupskú synodu venovanú mladým

Na úvod synody pápež odslúžil omšu s viac než 200 kňazmi, biskupmi a kardinálmi, zvolanými do Ríma na mesiac trvajúce stretnutie.

Vatikán 3. októbra (TASR) - Pápež František v stredu vo Vatikáne otvoril biskupskú synodu o mladých, ktorá potrvá do 28. októbra a je venovaná problematike mladých ľudí. Informovala o tom agentúra AP.



Na úvod synody pápež odslúžil omšu s viac než 200 kňazmi, biskupmi a kardinálmi, zvolanými do Ríma na mesiac trvajúce stretnutie. Medzi prítomnými v chráme boli aj dvaja čínski biskupi, ktorých účasť na synode bola možná po tom, ako Peking a Vatikán koncom septembra podpísali predbežnú dohodu o vymenúvaní biskupov. František vo svojom príhovore uviedol, že vďaka prítomnosti čínskych biskupov "je spoločenstvo celého episkopátu spolu s Petrovým nástupcom viditeľnejšie".



Pápež vo svojom príhovore vyzval účastníkov synody, aby "sa v nás prebudila a obnovila schopnosť snívať a dúfať. Vieme totiž, že naši mladí budú schopní proroctiev i videní do tej miery, do akej my, už zrelí alebo starí, budeme vedieť snívať a tak zažnúť a zdieľať sny a nádeje, ktoré nosíme v srdci".



Zhromaždeným biskupom pápež pripomenul, že "mladí nás volajú, aby sme sa spolu s nimi záväznejšie ujali prítomnosti a bojovali proti všetkému, čo akokoľvek prekáža dôstojnému rozvoju ich života. Žiadajú a požadujú od nás kreatívnu oddanosť, inteligentnú, nadšenú a nádeje plnú dynamiku, aby sme ich nenechali samotných v rukách obchodníkov so smrťou, ktorí utláčajú ich život a zatemňujú ich videnie".



Pápež uviedol, že mnohí z účastníkov synody boli mladí alebo začínali svoje pôsobenie v cirkvi, keď sa skončil Druhý vatikánsky koncil. Upozornil, že posledné posolstvo koncilových otcov bolo adresované mladým - preto podľa pápeža bude dobré, "ak si to, čo sme ako mladí počuli, pripomenieme".



František následne citoval zo záverečného dokumentu Druhého vatikánskeho koncilu a zopakoval výzvu k mladým, aby "svoje srdcia rozšírili na dimenzie sveta, chápali výzvy svojich bratov a smelo dávali svoju mladícku energiu do ich služieb".



Z posolstva k mládeži, ktoré jej v roku 1965 adresovali konciloví otcovia, František citoval aj výzvu: "Bojujte proti každému sebectvu. Odmietajte dávať priestor násilníckym a nenávistným inštinktom, ktoré plodia vojny (...) Buďte veľkodušní, čistí, úctiví a úprimní. A s nadšením budujte lepší svet než je ten súčasný".



Najnovšia synoda sa vo Vatikáne koná v období, ktoré je poznačené odhaľovaním prípadov pohlavného zneužívania duchovnými.