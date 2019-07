Pápež počas spomienkovej omše vyzýval na pomoc migrantom

Na omši vo vatikánskej Bazilike svätého Petra sa zúčastnilo približne 250 ľudí vrátane migrantov, dobrovoľníkov a zástupcov cirkevných organizácií či organizácií na pomoc utečencom.

Rím 8. júla (TASR) - Pápež František dnes odslúžil vo Vatikáne omšu venovanú migrantom a ľuďom, ktorí sa im snažia poskytnúť pomoc. Omša sa konala pri príležitosti šiesteho výročia pápežovej cesty na juhotaliansky ostrov Lampedusa, na ktorom sa v posledných rokoch vylodili desiatky tisíc utečencov zo severnej Afriky. Mnohí ďalší počas cesty zahynuli. Informovala o tom agentúra Reuters.



František v omši vyzýval na pomoc tým "najslabším a najzraniteľnejším". Migranti sú podľa jeho slov "symbolom" všetkých ľudí, ktorí sú z dnešnej globalizovanej spoločnosti vylúčení a ocitli sa na jej okraji.



Na omši vo vatikánskej Bazilike svätého Petra sa zúčastnilo približne 250 ľudí vrátane migrantov, dobrovoľníkov a zástupcov cirkevných organizácií či organizácií na pomoc utečencom. Omša bola odvysielaná aj v televízii, novinári ani široká verejnosť sa na nej však zúčastniť nemohli.



Pápež uviedol, že "nikto nie je výnimkou", ak ide o pomoc pre migrantov. Ako píše Reuters, nepriamo tak reagoval na tvrdý postoj talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho k záchranným plavidlám humanitárnych organizácií.



Salvini totiž v júni vydal dekrét, ktorý umožňuje udeliť pokutu až do výšky 50 000 eur kapitánovi, majiteľovi a prevádzkovateľovi plavidla, ak "vpláva do talianskych teritoriálnych vôd bez povolenia".



Salviniho nariadenia ovplyvnili aj záchrannú loď Alan Kurdi nemeckej charitatívnej organizácie Sea-Eye. Tá minulý piatok zachránila skupinu migrantov pri brehoch Líbye a pôvodne chcela zakotviť na ostrove Lampedusa, no v sobotu zmenila kurz a vydala sa smerom k Malte. Maltská vláda v nedeľu oznámila, že prijme 65 migrantov, ktorí budú okamžite presídlení do iných krajín Európskej únie.