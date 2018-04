Pápež priznal, že pri posudzovaní zneužívania v Čile vážne pochybil

Obete pohlavného zneužívania, ktorých obvinenia predtým spochybnil, zároveň pozval do Ríma, aby ich požiadal o odpustenie.

Vatikán 12. apríla (TASR) - Pápež František priznal, že pri posudzovaní čilskeho sexuálneho škandálu "vážne pochybil". Obete pohlavného zneužívania, ktorých obvinenia predtým spochybnil, zároveň pozval do Ríma, aby ich požiadal o odpustenie, informovala agentúra AP, citujúc z pápežovho v stredu zverejneného listu.



František v ňom taktiež povolal do Vatikánu čilskych biskupov na mimoriadne stretnutie, ktoré sa uskutoční v priebehu nadchádzajúcich týždňov. Témou bude spomínaný prípad pohlavného zneužívania katolíckym kňazom, ktorý poškodil nielen povesť pápeža, ale aj katolíckej cirkvi v Čile.



Podľa Františka za jeho pochybenia v úsudku o biskupovi Juanovi Barrosovi, ktorý údajne kryl jedného z pedofilných kňazov, môže nedostatok "pravdivých a vyvážených informácií."



Barros bol dlhoročným blízkym spolupracovníkom kňaza Fernanda Karadimu, ktorého Vatikán v roku 2011 uznal za vinného zo sexuálneho a psychického zneužívania mladistvých. Niektoré z Karadimových obetí požadujú Barrosovo odvolanie, pretože podľa nich Karadimovo správanie videl, a nezasiahol. Barros tieto obvinenia odmieta.



Pápež Barrosa bránil a v roku 2015 ho vymenoval za biskupa juhočilského Osorna, kde ho však mnohí kňazi a veriaci v oblasti ako biskupa neuznávajú. Pápež na margo tejto situácie povedal, že za tým stojí kampaň ľavice.



Karadimove obete sa na cirkevných činiteľov obrátili už v roku 2002, tí im ale neuverili. Vatikán začal prípad vyšetrovať až v roku 2010, keď sa obvinenia dostali na verejnosť. Vatikán následne Karadimovi zakázal činnosť.



Vo februári Vatikán vyslal do Čile odborníka na vyšetrovanie sexuálnych trestných činov, maltského biskupa Charlesa Sciclunu. Zatiaľ čo pápežov list neobsahuje závery jeho vyšetrovania, František v ňom objasnil, že je potrebné, aby biskupi "tento škandál, ak je to možné, odčinili a znovu nastolili spravodlivosť."