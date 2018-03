Prefekt komunikačného sekretariátu Vatikánu odstúpil

Viganó sa svojej funkcie vzdal v dôsledku škandálu, ktorý vypukol v spojitosti s listom emeritného pápeža Benedikta XVI.

Vatikán 21. marca (TASR) - Pápež František v stredu prijal demisiu prefekta vatikánskeho komunikačného sekretariátu Daria Edoarda Viganóa. Viganó sa svojej funkcie vzdal v dôsledku škandálu, ktorý vypukol v spojitosti s listom emeritného pápeža Benedikta XVI. Informovala o tom agentúra AP.



Škandál známy pod označením "Lettergate" vznikol po tom, ako Viganó nahlas prečítal súkromný list, ktorý emeritný pápež napísal svojmu nástupcovi na Petrovom stolci pri príležitosti vydania 11-dielnej edície nazvanej Teológia pápeža Františka. Viganó však pri čítaní listu vynechal pasáž, v ktorej Benedikt namietal proti jednému z autorov textov.



Agentúra AP okrem toho uviedla, že fotografia Benediktovho listu, ktorú Viganóom vedený vatikánsky sekretariát poskytol médiám, bola digitálne upravená, a to práve v tej časti, kde emeritný pápež vysvetľuje, že knihy zatiaľ nečítal a z teologického hľadiska preto Františka nemôže posudzovať.



AP napísala, že táto manipulácia s fotografiou skreslila zmysel textu aj vyhlásenia, a to spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami žurnalistiky.



Vatikán spomínanú fotografiu listu zverejnil minulý pondelok. Citoval z neho aj pápežov hovorca - šlo vtedy o obranu pred kritikmi, ktorí spochybňujú Františkove filozofické a teologické postoje a poukazujú na ich nezlučiteľnosť s pontifikátom Benedikta XVI., ktorý presadzoval dodržiavanie katolíckej doktríny.



V čitateľnej časti listu zverejnenej na fotografii Benedikt chváli Františkovo vydané dielo. Podľa Benedikta tento projekt pomáha "vybadať vnútornú kontinuitu medzi oboma pontifikátmi, aj napriek rozdielom v štýle a temperamente".



Minulý štvrtok však Vatikán priznal, že posledné dva riadky prvej strany listu rozmazal.



Vynechaný obsah listu, ktorého druhú stranu na zverejnenej fotografii zakrýva kôpka kníh, sa podľa AP podstatne líšil od zmyslu toho, čo Vatikán ako obsah zverejnil. Z pôvodnej vatikánskej verzie vyplynulo, že Benedikt knihy čítal, súhlasí s nimi a majú jeho podporu.