Vatikán priznal, že má tajné inštrukcie pre kňazov,ktorí splodili deti

Vatikán 19. februára (TASR) - Vatikán priznal po prvý raz existenciu tajných inštrukcií pre kňazov, ktorí nedodržali svoj sľub celibátu a splodili deti.



Sídlo katolíckej cirkvi však odmietlo daný dokument zverejniť, tvrdiac, že ide o vnútornú záležitosť. Vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti, ktorého v utorok citoval denník The Guardian, uviedol, že "základným princípom" daného dokumentu z roku 2017 je "ochrana dieťaťa".



Inštrukcie požadujú, aby sa duchovný, ktorý splodil dieťa, vzdal svojho kňazstva a prijal "zodpovednosť ako rodič a venoval sa výlučne tejto úlohe".



Počet detí, ktoré sa narodili kňazom, nie je známy, hoci podporná skupina Coping International má 50.000 členov v 175 krajinách. Niektoré deti sú výsledkom konsenzuálnych vzťahov, iné sú výsledkom znásilnenia alebo sexuálneho zneužívania.



Podľa Vincenta Doylea, zakladateľa Coping International, je problematika kňazských potomkov "ďalším škandálom", ktorému bude katolícka cirkev čeliť.



Niektorí ľudia tvrdia, že rímskokatolícka cirkev by mala upustiť od svojej požiadavky, aby kňazi skladali celoživotný sľub celibátu. Argumentujú, že to vedie k sexuálnemu zneužívaniu a zároveň odrádza ľudí od kňazstva.



Východné katolícke cirkvi majú dlhú tradíciu ženatých kňazov. Výnimky ohľadom celibátu dostávajú v jednotlivých prípadoch i bývalí kňazi anglikánskej cirkvi, ktorí konvertovali na katolicizmus.



Pápež František v januári vyhlásil, že je proti akejkoľvek celkovej zmene tejto stáročnej tradície. "Osobne si myslím, že celibát je darom pre cirkev. Povedal by som, že nesúhlasím s povolením voliteľného celibátu," uviedol. Výnimky by sa podľa neho mohli udeľovať iba vo "veľmi odľahlých miestach", kde je nedostatok kňazov.