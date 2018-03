Vatikánske noviny: Mníšky často pracujú za otrockých podmienok

Pápež František sľubuje, že v katolíckej cirkvi dá ženám viac priestoru.

Vatikán 1. marca (TASR) - Príliš mnoho mníšok, ktoré pre kardinálov, biskupov a miestne farnosti vykonávajú domáce práce alebo iné nekvalifikované činnosti, pracuje za otrockých podmienok. Uviedli to vo štvrtok vatikánske noviny Osservatore Romano.



Agentúra DPA pripomína, že táto správa prichádza v reakcii na množiace sa obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ktoré sa najskôr vzniesli voči americkému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi, čo vyústilo do rozsiahlej celosvetovej kampane za práva žien, známej pod označením #MeToo.



Niektoré mníšky, aby pripravili raňajky pre kňazov, vstávajú za úsvitu, a idú spať až vtedy, keď "prichystajú večeru, poupratujú dom, operú a ožehlia bielizeň," napísali vatikánske noviny citujúc sestru Máriu - mníšku, ktorá počula množstvo takýchto príbehov.



"V rámci tohto druhu 'služby' mníšky nemajú žiadnu fixnú alebo regulovanú pracovnú dobu, na rozdiel od svetských (zamestnancov), a ich plat je ľubovoľný, často veľmi nízky," dodala mníška.



Ďalšia mníška, sestra Paula, pre príslušné noviny uviedla, že schopnosti a ambície mníšok sa často ignorujú. "Stretla som mníšky s postgraduálnym titulom z teológie, ktoré z dňa na deň poslali variť alebo umývať riad," dodala.



"Bohužiaľ, v pozadí tohto všetkého je stále presvedčenie, že ženy majú menšiu hodnotu ako muži. V cirkvi kňaz znamená všetko, kým mníška nič," dodala setra Paula.



Článok venujúci sa tejto téme vyšiel v ženskom magazíne, ktorý každý mesiac vychádza ako príloha Osservatore Romano.



Pápež František sľubuje, že v katolíckej cirkvi dá ženám viac priestoru. Ustanovil napríklad komisiu, ktorá má skúmať rolu žien v prvotnej cirkvi a možnosť zavedenia diakonátu žien. Pápež však nespomenul možnosť, že by ženy v budúcnosti mohli pôsobiť aj v kňazskej službe.