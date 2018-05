Vatikánski vyšetrovatelia sa vracajú do Čile na pastoračnú misiu

Pápež František nedávno zvolal všetkých čilských biskupov do Ríma, aby sa oboznámili so závermi vizitácie arcibiskupa Sciclunu, ktorá sa týkala prípadov pohlavného zneužívania maloletých kňazmi.

Vatikán 31. mája (TASR) - Tím vyšetrovateľov z Vatikánu sa vracia do Čile, kde prípady pohlavného zneužívania duchovnými spôsobili krízu v tamojšej katolíckej cirkvi. Ako však spresnil vatikánsky hovorca Greg Burke, dvojica emisárov - arcibiskup Charles Scicluna a monsignor Jordi Bertomeu - sa vracajú do diecézy Osorno na pastoračnú misiu.



Spoločne s pápežom mali potom biskupi hľadať "cestu k nastoleniu jednoty a spravodlivosti" v čilskej cirkvi po prípadoch zneužívania, ktoré pobúrili verejnosť a cirkevné spoločenstvá v Čile. Výsledkom stretnutí biskupov s pápežom bola ich hromadná demisia. O osude 34 čilských biskupov teraz rozhodne pápež František, informovala agentúra AP 18. mája.



AP uviedla, že ide o prvý prípad hromadnej demisie v dejinách cirkvi, keďže svoje odstúpenie z úradu ponúkla celá čilská biskupská konferencia.



Sexuálny škandál výrazne poškodil obraz cirkvi v kedysi tradične katolíckom Čile. Mal negatívny vplyv aj na pápežovu povesť, pretože počas januárovej návštevy Čile sa zastával biskupov obviňovaných z toho, že kryli sexuálny škandál. Pápež neskôr tento svoj postoj prehodnotil. Následne do Čile vyslal arcibiskupa Sciclunu, aby sa stretol s obeťami zneužívania a ďalšími veriacimi.



Jednou z kľúčových postáv krízy je Juan Barros, ktorého pápež v roku 2015 vymenoval za biskupa z Osorna aj napriek podozreniam a obvineniam, že kryl zneužívanie maloletých ich mentorom, pátrom Fernandom Karadimom. Barros uviedol, že nevedel o žiadnom priestupku.



Karadimove obete sa na cirkevných činiteľov obrátili už v roku 2002, tí im ale neuverili. Vatikán začal prípad vyšetrovať až v roku 2010, keď sa obvinenia dostali na verejnosť. Vatikán následne Karadimovi zakázal činnosť.



V roku 2011 Vatikán uznal Karadimu za vinného zo sexuálneho a psychického zneužívania mladistvých. Niektoré z Karadimových obetí požadujú Barrosovo odvolanie, pretože podľa nich Karadimovo správanie videl a nezasiahol. Barros tieto obvinenia odmieta.



Dnes 87-ročný Karadima žije v domove dôchodcov v Čile a naďalej odmieta všetky obvinenia a podozrenia voči svojej osobe.