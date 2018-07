Väzenená vdova po nositeľovi Nobelovej ceny za mier odcestovala

Vlády západných krajín a aktivisti už pred rokmi vyzývali Čínu na prepustenie poetky Liou Sia s tým, že nikdy nebola obžalovaná zo žiadneho zločinu.

Peking 10. júla (TASR) - Liou Sia, vdova po čínskom nositeľovi Nobelovej ceny za mier Liou Siao-poovi, odcestovala po ôsmich rokoch domáceho väzenia z Číny do Európy. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na Liouovho brata Liou Chueja.



"(Moja) Sestra práve na poludnie odišla z Pekingu do Európy, aby začala svoj nový život. Vďaka každému, kto jej niekoľko rokov pomáhal a staral sa o ňu. Dúfam, že odteraz bude jej život pokojný a šťastný," napísal Liou Chuej na jednej zo sociálnych sietí.



Čínsky novinár Kao Jü pre AP povedal, že Liou Sia má namierené do Berlína.



Vlády západných krajín a aktivisti už pred rokmi vyzývali Čínu na prepustenie poetky Liou Sia s tým, že nikdy nebola obžalovaná zo žiadneho zločinu. Čínske úrady na ňu uvalili domácu väzbu v roku 2010, len niekoľko dní po tom, čo Nobelov výbor udelil jej manželovi Nobelovu cenu za mier, čo rozhnevalo čínsku vládu.



Liou Siao-po bol v tom čase vo väzení. Vlani v júli zomrel vo väzbe na rakovinu pečene, čo vyvolalo nové výzvy na prepustenie jeho vdovy z domáceho väzenia.



Čína odsúdila Liou-Siao-poa v roku 2009 na 11 rokov väzenia za podnecovanie na zvrhnutie štátnej moci, keď pomohol napísať manifest, ktorý vyzýva na politickú a ekonomickú liberalizáciu.