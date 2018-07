Väzňa, ktorý unikol pomocou vrtuľníka, hľadá 2900 mužov zákona

Vrtuľník, pomocou ktorého sa Faid dostal na slobodu, pristál v nedeľu na prednom nádvorí väznice, kam údajne väzni nemajú prístup.

Paríž 2. júla (TASR) - Približne 2900 francúzskych policajtov a žandárov sa zapojilo v pondelok do pátrania po trestancovi, ktorý v nedeľu unikol pomocou vrtuľníka z väznice v meste Réau juhovýchodne od Paríža. Informovala o tom s agentúra DPA odvolaním sa na vyhlásenie francúzskeho ministerstva vnútra.



Ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová medzitým oznámila, že nariadila vyšetrovanie možných pochybení vedúcich k úniku Rédoina Faida, odsúdeného na 25 rokov odňatia slobody za ozbrojenú lúpež v roku 2010, pri ktorej zahynula jedna policajtka. V posledných mesiacoch bolo vidieť nad väznicou lietať drony, ktoré mohli slúžiť pri plánovaní tohto úniku, uviedla Belloubetová pre rozhlasovú stanicu Europe 1.



Vrtuľník, pomocou ktorého sa Faid dostal na slobodu, pristál v nedeľu na prednom nádvorí väznice, kam údajne väzni nemajú prístup. Vystúpili z neho ozbrojení muži, ktorí vyrazili dvere do miestnosti pre návštevy, kde mal Faid práve stretnutie so svojím bratom Brahimom. Celá akcia trvala iba niekoľko minút, pričom nikto neutrpel zranenia a neboli zadržaní žiadni rukojemníci, informovalo francúzske ministerstvo spravodlivosti.



Vrtuľník použitý pri úniku sa našiel v blízkosti mesta Garges-les-Gonesse v kraji Val d'Oise, na mieste vzdialenom od väznice približne 60 kilometrov. Väzeň a jeho dvaja ozbrojení komplici vrtuľník podpálili a následne presadli do čierneho rénaultu, ktorý neskôr objavili v Aulnay-sous-Bois. Trojica mužov odtiaľ pokračovala v úteku bielou dodávkou značky Citroën.



Policajné zdroje uviedli, že pilotom vrtuľníka bol letecký inštruktor, ktorý na letisku čakal na svojho žiaka, keď ho komplici väzňa vzali ako rukojemníka a donútili, aby sa zúčastnil na realizácii ich útekového plánu.



V prípade 46-ročného Faida nešlo o prvý útek z väzenia - už v roku 2013 sa mu podarilo dostať na slobodu pomocou trhaviny. Znova ho zadržali o šesť týždňov neskôr, keď ho našli v istom hoteli.