Väznený Sánchez podnikol ďalší pokus o prepustenie z väzby

Madrid 12. marca (TASR) - Advokáti katalánskeho secesionistického politika Jordiho Sáncheza v pondelok požiadali španielsky najvyšší súd, aby ich mandantovi umožnil zúčastniť sa plenárneho zasadnutia katalánskeho parlamentu.



Ako upozornila agentúra AP, advokáti žiadali, aby sa Sánchez smel zúčastniť na schôdzi parlamentu; nežiadali o jeho prepustenie z vyšetrovacej väzby, v ktorej je už takmer päť mesiacov.



Spomínaná schôdza sa mala pôvodne konať dnes, ale predseda katalánskeho parlamentu Roger Torrent ju ešte minulý týždeň zrušil.



Predchádzalo tomu rozhodnutie španielskeho najvyššieho súdu, ktorý v piatok zamietol Sánchezovu žiadosť o prepustenie z vyšetrovacej väzby.



Sánchez žiadosť odôvodnil tým, že sa chce zúčastniť na zasadnutí katalánskeho parlamentu, ktorý má hlasovať o jeho vymenovaní za predsedu vlády tohto regiónu.



Sudca Pablo Llarena vo svojom rozhodnutí poukázal na riziko, že Sánchez by sa znova mohol dopustiť porušenia zákona. Sudca sa obával aj toho, že Sánchezovo prepustenie by mohlo v Katalánsku vyvolať vlnu demonštrácií.



Španielska justícia vedie proti Sánchezovi a ďalším katalánskym separatistom vyšetrovanie pre podozrenie z porušenia španielskych zákonov, ktorých sa dopustili presadzovaním požiadavky na vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska, ako aj organizovaním referenda v tejto veci.



Katalánski separatisti navrhli Sáncheza do úradu premiéra napriek nesúhlasu španielskej vlády, ktorá tvrdí, že osoba čeliaca obvineniam nemôže byť prítomná na rozprave a hlasovaní poslancov v katalánskom parlamente v Barcelone a nemôže byť zvolená za predsedu tamojšej vlády.



Sánchez je predsedom vplyvného Katalánskeho národného zhromaždenia (ANC), stojaceho pri zrode hnutia za nezávislosť Katalánska. Od polovice októbra 2017 je vo vyšetrovacej väzbe v Madride, do ktorej bol vzatý na základe obvinenia zo vzbury súvisiaceho s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017. Vtedy okrem iného došlo k zablokovaniu vchodov do budovy, kde Občianska garda robila raziu v súvislosti s pripravovaným referendom o nezávislosti Katalánska.