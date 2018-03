Vedci, ktorí ušli pred nacistami, dostali vo Viedni čestné doktoráty

Prezident Alexander Van der Bellen na slávnosti uviedol, že po roku 1945 bolo v Rakúsku náročné postaviť sa zoči-voči dejinám a priznať si, že krajina bola tak obeťou, ako aj páchateľom.

Viedeň 12. marca (TASR) - Viedenská univerzita udelila v pondelok pri príležitosti 80. výročia pripojenia Rakúska k nacistickému Nemecku - tzv. anšlusu čestné doktoráty dvom rodákom z metropoly alpskej republiky, ktorí museli svojho času pred nacistami ujsť do Anglicka, respektíve Palestíny.



Prvým z nich je chemik Robert A. Shaw (93), ktorý sa narodil vo Viedni ako Robert Schlesinger 2. novembra 1924 a v lete 1939 sa s jedným z ostatných detských transportov dostal na Britské ostrovy. Po tom, čo začínal ako poslíček, sa vyučil za sústružníka a ako dobrovoľník pôsobil v britských ozbrojených silách v Indii, Thajsku a Singapure. So štúdiom chémie začal v roku 1947, na University of London promoval v roku 1954.



Druhým z ocenených je biochemik a imunológ Isaac P. Witz (83), ktorý sa v rakúskom hlavnom meste narodil 7. novembra 1934 a ako päťročný ušiel s rodičmi do Palestíny. Na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme promoval v roku 1965, aby následne pôsobil až do súčasnosti na univerzite v Tel Avive. Zaoberal sa výskumom mikroprostredia nádorov a ich významu pri vzniku metastáz, čím prispel k základom súčasnej imunoterapie rakovinových ochorení. Stál pri zrode telavivského biologického strediska pre výskum rakoviny, ktoré niekoľko rokov i riadil.



Rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen pri slávnostnej príležitosti uviedol, že po roku 1945 bolo v Rakúsku náročné postaviť sa zoči-voči dejinám a priznať si, že krajina bola tak obeťou, ako aj páchateľom. V súčasnosti si Rakúska republika musí chyby priznať. Čestné doktoráty sú signálom, že Rakúsko vyvodzuje z pochybení konzekvencie, vyplynulo z jeho slov.