Vedenie ALDE, ktorej členom je ANO, bude zrejme rokovať o Babišovi

V piatok dopoludnia vyvolala v Česku rozruch informácia o správe Európskej komisie o konflikte záujmov premiéra Babiša.

Praha/Brusel 31. mája (TASR) - Vedenie európskej liberálnej skupiny ALDE (Aliancia liberálov a demokratov za Európu) v europarlamente, ktorej súčasťou je aj české vládne hnutie ANO, sa bude pravdepodobne v júni zaoberať auditovou správou Európskej komisie (EK) o konflikte záujmov premiéra ČR Andreja Babiša. Rokovanie sa bude týkať len Babiša, a nie celej jeho strany, uviedol v piatok hovorca ALDE Didrik de Schaetzen pre český Deník N.



"So stranou ANO nemáme žiadny problém, sú to veľmi dobrí členovia, dokonca členka ANO (Dita Charanzová) je podpredsedníčkou ALDE. Toto sa týka len pána Babiša osobne. Budeme samozrejme musieť riešiť, či nie je porušené právo. Vedenie ALDE o tom asi bude rokovať v Zürichu koncom júna," povedal pre Deník N vedúci tlačového oddelenia európskych liberálov de Schaetzen.



V piatok dopoludnia vyvolala v Česku rozruch informácia o správe Európskej komisie o konflikte záujmov premiéra Babiša. Poslanci v snemovni debatovali o tom, či bude musieť Česká republika vracať Bruselu eurodotácie pre holding Agrofert, ktorý Babiš v minulosti previedol na zverenecké fondy. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Opozícia chce o konflikte záujmov Babiša (ANO) rokovať v Poslaneckej snemovni v utorok 4. júna a žiada zverejnenie auditovej správy EK.



České Hospodářské noviny uviedli, že Babiš je podľa EK v konflikte záujmov, pretože má stále väzby na svoje podniky. Dospel k tomu audit, ktorého závery EK poslala českým úradom. Všetky preverované európske dotácie, ktoré dostal Agrofert od februára 2017, chce Brusel vrátiť späť. Ministerstvo financií potvrdilo, že dostalo závery auditu, ale odpovie až na českú verziu, ktorú zatiaľ nemá. "Návrh auditovej správy je v rozsahu 71 strán anglicky písaného textu a hneď v úvode je opatrený upozornením, že ide o predbežné zistenia, závery a odporúčania audítorov EK, ktoré môžu byť zmenené na základe ďalších informácií od národných orgánov," povedal podľa Českej televízie (ČT) hovorca ministerstva Michal Žurovec. Dodal, že správa má byť teda pokladaná za dôvernú až do uzavretia procesu a do vydania finálnych zistení.