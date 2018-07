Vedenie EP požaduje od frakcie ENH vrátenie 500.000 eur

Predsedníctvo Európskeho parlamentu, ktoré tvoria predseda, podpredsedovia a kvestori, k tomuto rozhodnutiu dospelo jednomyseľnou podporou.

Brusel/Štrasburg 3. júla (TASR) - Vedenie Európskeho parlamentu (EP) v pondelok večer, na úvod júlového plenárneho zhromaždenia, vyzvalo skupinu francúzskych europoslancov z Národného zhromaždenia (RN), bývalého Národného frontu (FN) na vrátenie viac ako 500.000 eur, ktoré minuli na neopodstatnené náklady, vrátane šampanského a luxusných večerí.



Predsedníctvo Európskeho parlamentu, ktoré tvoria predseda, podpredsedovia a kvestori, k tomuto rozhodnutiu dospelo jednomyseľnou podporou. Vedenie EP okrem iného zodpovedá aj za overenie účtovných uzávierok politických skupín.



Audit z roku 2016 zameraný na prevádzkové náklady politickej frakcie Európa národov a slobody (ENF), do ktorej patria aj poslanci politického hnutia Marine Le Penovej, odhalil, že náklady vo výške 477.780 eur boli využité neoprávnene alebo neboli k nim dodané dostatočne hodnoverné podklady, čím bola porušená zásada riadneho finančného hospodárenia EP alebo pravidlá verejného obstarávania.



Podobná situácia bola v radoch francúzskych poslancov z ENF zaregistrovaná aj v roku 2017, keď bolo zaevidovaných 66.427 eur ako neoprávnených výdavkov.



Účtovná správa za rok 2016 naznačila okrem iného neoprávnené výdavky na vyše sto vianočných darčekov za vyše 100 eur každý, nákup 230 fliaš šampanského a vianočnú večeru pre 140 osôb, ktorá stála viac ako 13.500 eur. Audit odhalil aj drahé obedy alebo večere europoslancov s predstaviteľmi priemyslu v parížskej gurmánskej reštaurácii L'Ambrosia v cene 449 eur na osobu a ďalšie pohostenia organizované z dôvodov "diplomacie" v hodnote 401 eur na osobu.



Do frakcie ENF v europarlamente patria aj poslanci rakúskej Strany slobodných, talianskej Ligy alebo holandskej Strany slobody. Najväčší podiel neopodstatnených nákladov však podľa vedenia EP majú na konte francúzski europoslanci z RN.



Predsedníctvo EP koncom mája poskytlo poslednú možnosť skupine ENF na vysvetlenie nákladov, ktoré nezodpovedajú pravidlám finančného hospodárenia zákonodarného zboru EÚ. Predsedníctvo EP v rámci preventívnych opatrení rozhodlo o zmrazení viac ako pol milióna eur z rozpočtu ENF na rok 2018 (v celkovej výške viac ako tri milióny eur). To znamená, že frakcia ENF nebude musieť fyzicky zaplatiť požadovanú náhradu v prospech EP, inštitúcia si ponechá zmrazenú sumu.



spravodajca TASR Jaromír Novak