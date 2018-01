Vedenie SPD je pobúrené snahami o nábor krátkodobých členov

Generálny tajomník SPD Klingbeil uviedol, že SPD víta v radoch každého člena. Neželá si však, aby niekto vstupoval do strany len preto, aby hlasoval proti veľkej koalícii, a potom z nej vystúpil.

Berlín 24. januára (TASR) - Vedenie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) je pobúrené snahami straníckeho mládežníckeho krídla o nábor nových krátkodobých členov s cieľom prekaziť možné obnovenie veľkej koalície s konzervatívcami kancelárky Angely Merkelovej. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Mládežnícke a ľavicové krídlo SPD (Jusos) tento týždeň spustilo kampaň zameranú na nábor nových členov. Prípadným záujemcom ponúka za poplatok desať eur dvojmesačné členstvo v strane a výslovne ich vyzýva, aby pri schvaľovaní možnej dohody o veľkej koalícii, ktorú budú musieť odsúhlasiť všetci členovia strany, hlasovali proti. Len v pondelok, v prvý deň kampane, sa podarilo získať 1700 nových členov, píše agentúra AP.



Generálny tajomník SPD Lars Klingbeil v stredu pre stanicu rbb-Inforadio uviedol, že SPD víta vo svojich radoch každého nového člena. Neželá si však, aby niekto vstupoval do strany len preto, aby hlasoval proti veľkej koalícii, a potom z nej opäť vystúpil. Podľa Klingbeila by to degradovalo hodnoty členstva v SPD.



Vedenie strany chce na tento kontroverzný nábor reagovať obmedzením hlasovacích práv nových členov. Členovia, ktorí vstúpia po určitom termíne, sa už nebudú môcť zapojiť do hlasovania o koaličnej dohode. Konkrétny termín ešte stanovený nebol, uviedla agentúra DPA.



V prípade dosiahnutia konsenzu o podobe koaličnej dohody by tento dokument musela schváliť väčšinou hlasov členská základňa SPD, ktorú aktuálne tvorí okolo 440.000 ľudí. Zatiaľ však nie je jasné ani to, kedy sa začnú samotné koaličné rozhovory.