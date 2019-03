Veliteľ síl NATO v Európe chce posilniť obranu Ukrajiny pred Ruskom

Podľa agentúry Ukrinform Scaparrotti pred branným výborom amerického Kongresu nevylúčil poskytnutie nových snajperských systémov, munície či iných systémov pre ukrajinskú armádu.

Washington 6. marca (TASR) - Hlavný veliteľ spojeneckých vojsk NATO v Európe Curtis Scaparrotti v utorok vyhlásil, že chce posilniť obranu Ukrajiny pred "stále agresívnejším" správaním Ruska na východe krajiny a v oblasti Čierneho mora. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa agentúry Ukrinform Scaparrotti pred branným výborom amerického Kongresu nevylúčil poskytnutie nových snajperských systémov, munície či "iných systémov" pre ukrajinskú armádu. Dodal pritom, že rozhodnutiu o prípadnej dodávke zbrojných systémov a munície bude predchádzať "politická diskusia".



AFP pripomenula, že USA vlani ukrajinskej armáde dodali protitankové systémy Javelin a zaučili ukrajinských vojakov do ich obsluhy.



Scaparrotti na pôde Kongresu povedal, že USA budú musieť zvážiť posilnenie námornej obrany v Čiernom mori - súvisí to s incidentom z jesene roku 2018, keď tam ruské jednotky zajali tri ukrajinské lode a ich posádky, keď prechádzali cez Kerčskú úžinu, ktorá spája Azovské more s Čiernym morom.



Americký generál konštatoval, že päť rokov po tom, ako Rusko anektovalo Krymský polostrov, Moskva "pokračuje v zbrojení, výcviku" a dokonca na východnej Ukrajine "spolu s protivládnymi silami bojuje (proti vládnym jednotkám)". Scaparrotti toto konanie Ruska označil za porušenie mierových dohôd, ktoré boli uzavreté v roku 2015 v Minsku a mali viesť k ukončeniu konfliktu.



"Konflikt na východnej Ukrajine zostáva ostrý, s početnými prípadmi porušenia prímeria" hlásenými prakticky každý týždeň, povedal Scaparrotti.



Po protivládnych demonštráciách, ktoré na Ukrajine vypukli v roku 2014 a po tom, ako sa v Kyjeve moci ujalo prozápadné vedenie, Rusko anektovalo Krymský polostrov a podporuje aj separatistické hnutie v Donbase.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí nedávno uviedlo, že v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine prišlo o život asi 13.000 ľudí, ďalších 30.000 bolo zranených a svoje domovy muselo opustiť okolo 1,5 milióna ľudí.



Kongresmani sa zaujímali aj o dodávku ruských protiraketových systémov S-400 Turecku, ktoré je členom NATO. Scaparrotti odporučil, aby USA pozastavili predaj stíhacích lietadiel F-35, ak by Turecko trvalo na dohode o dodávkach S-400 uzavretej s Ruskom.



Ankara podpísala s Moskvou zmluvu na nákup štyroch kompletov najmodernejšieho ruského protilietadlového systému S-400 a dodávky prvého kompletu by mali byť zrealizované už tento rok.



Americkí predstavitelia sa už dávnejšie vyjadrili, že Turecku nebude umožnené zapojiť tento ruský systém do siete prostriedkov protivzdušnej obrany NATO. USA sa zároveň snažia prijať ďalšie opatrenia, ktoré by mohli zabrániť Turecku získať alebo prevádzkovať F-35.



Vojenskí analytici sa totiž obávajú, že ak budú turecké vzdušné sily prevádzkovať S-400 spoločne s F-35, mohlo by to ohroziť zabezpečenie technológií týchto moderných stíhačiek.