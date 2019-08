Veliteľku väznice, kde zomrel Epstein, preradili na iné miesto

Doterajšiu veliteľku manhattanskej väznice Shirley Skipperovú-Scottovú vo funkcie dočasne nahradí veliteľ nápravného zariadenia v meste Otisville James Petrucci.

Washington 14. augusta (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti preradilo v utorok na iné pracovisko veliteľku newyorskej väznice, v ktorej za nevyjasnených okolností zomrel finančník a odsúdený pedofil Jeffrey Epstein. Ten bol najnovšie obvinený zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva.



Doterajšiu veliteľku manhattanskej väznice Shirley Skipperovú-Scottovú vo funkcie dočasne nahradí veliteľ nápravného zariadenia v meste Otisville James Petrucci.



Dočasne mimo službu boli postavení aj dvaja príslušníci väzenskej stráže. "Ak si to okolnosti vyžiadajú, budú prijaté aj ďalšie opatrenia," uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Kerri Kupecová.



Epsteina zatkli 6. júla a obvinili ho zo založenia zločineckej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Americký minister spravodlivosti William Barr varoval, že prípad nie je ani zďaleka uzavretý. Uviedol, že ktokoľvek, kto sa spriahol s Epsteinom, by "nemal pokojne spávať".



Spôsob, akým si 66-ročný Epstein zobral život, zatiaľ nezverejnili. Pitvu vykonali v nedeľu, ale vyšetrovatelia čakajú na ďalšie informácie.



Okolnosti jeho smrti už začal skúmať americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Barr okrem toho nariadil, aby prípad vyšetril aj generálny inšpektor ministerstva spravodlivosti.



Väzenskí strážnici falšovali výkazy o kontrole Epsteina a jeho cely

Zdroj oboznámený s vyšetrovaním okolností smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina tvrdí, že príslušníci väzenskej stráže, ktorí mali jeho celu kontrolovať každú pol hodinu, to nerobili a falšovali výkazy o svojich obchôdzkach. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Podľa denníka The New York Times (NYT) v osudnú noc strážnici Epsteina neskontrolovali tri hodiny a miesto toho spali.



Televízia CBS informovala, že strážnici pracovali podstatne viac, ako predpisujú existujúce normy.



Ministerstvo spravodlivosti USA v utorok oznámilo odvolanie riaditeľky manhattanskej väznice.



Agentúra AP dodala, že dvaja z príslušníkov väzenskej stráže, ktorých úlohou bolo sledovať Epsteina, boli dočasne postavení mimo službu.



Epstein sa o samovraždu pokúsil zrejme aj 23. júla. V reakcii na to vedenie väznice podľa NYT v jeho prípade nariadilo šesť dní trvajúcu špeciálnu kontrolu, ktorá okrem iného spočívala v každodenných návštevách finančníka psychiatrom. Dňa 29. júla však bol tento režim dohľadu zrušený.



Federálny väzenský úrad vyslal do väznice, v ktorej si Epstein siahol na život, tím profesionálnych psychológov. Ich úlohou je zistiť, čo a ako sa stalo: mali by urobiť rekonštrukciu z miesta činu, analyzovať, aké mohol mať Epstein motívy pre samovraždu a ako ju spáchal.



Finančník a odsúdený pedofil Jeffrey Epstein zomrel v sobotu za zatiaľ nevyjasnených okolností v newyorskej väznici.



Epsteina zatkli 6. júla a obvinili zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat.



Americký minister spravodlivosti a generálny prokurátor William Barr v pondelok vyhlásili, že úrady budú pokračovať vo vyšetrovaní prípadu Epstein. Zdôraznil tiež, že vyšetrovať sa budú aj okolnosti smrti finančníka.