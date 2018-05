Veliteľom útočníkov na chrám v Groznom bol ingušský islamista

Denník Kommersant počas víkendu spresnil, že členmi komanda boli traja Čečenci - bratia Amir a Ali Junusovovci a Mikail Elisultanov.

Groznyj/Moskva 21. mája (TASR) - Vodcom skupiny páchateľov, ktorí v sobotu zaútočili na pravoslávny chrám v čečenskej metropole Groznyj, bol Achmed Cečojev. Podľa vyšetrovateľov sa nedávno pridal k islamistickým radikálom a bol zrejme aj príslušníkom extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá je v Rusku zakázaná. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Denník Kommersant počas víkendu spresnil, že členmi komanda boli traja Čečenci - bratia Amir a Ali Junusovovci a Mikail Elisultanov. Velil im Cečojev, ktorý bol občanom Ingušskej republiky susediacej s Čečenskom.



Echo Moskvy dodalo, že Cečojev bol bezpečnostným zložkám na Kaukaze známy - podľa neoverených správ bol členom ozbrojenej formácie, ktorá má na svedomí vraždu tajomníka ingušskej bezpečnostnej rady Achmeda Kotijeva i teroristický útok počas pohrebu príslušníka polícia, ktorý si vyžiadal životy ďalších ôsmich policajtov.



Vodcom tejto formácie bol Artur Getagažov, známy ako "emir Ingušska", ktorý svojho času prisahal vernosť IS. Gategažov prišiel o život prišiel v roku 2014 pri operácii zložiek ruskej Federálnej bezpečnostnej služby v regióne.



K zodpovednosti za sobotňajší útok v Groznom sa prihlásil IS. Čečenský líder Ramzan Kadyrov to však spochybnil, keď vyhlásil, že IS chce svojím priznaním vyvolať len záujem médií.



Útok na pravoslávny chrám v Groznom si vyžiadal životy dvoch policajtov a jedného veriaceho. Komandu útočníkov sa nepodarilo dostať do chrámu, kde sa konala bohoslužba. Privolaní príslušníci bezpečnostných zložiek zastrelili útočníkov na nádvorí chrámu. Útočníci mali pri sebe niekoľko strelných zbraní a zápalných fliaš, informovala agentúra Interfax, ktorá dodala, že jednu z obetí zatiaľ neidentifikovali. Keďže podľa predstaveného chrámu nepatril k farníkom, je možné, že ide o piateho člena komanda.