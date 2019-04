Veľkonočné obrady sa namiesto Notre-Dame budú konať v iných chrámoch

V katedrále boli počas tohto týždňa naplánované bohoslužby a obrady, ktoré sa po požiari budú konať v Kostole sv. Sulpícia a v Kostole sv. Eustacha.

Paríž 17. apríla (TASR) - Asi 80 hasičov aj za pomoci vysokého žeriavu začalo v stredu s obhliadkou múrov katedrály Notre-Dame, ktorú v pondelok podvečer zachvátil mohutný požiar, v ktorého dôsledku sa zrútila vysoká štíhla veža, tzv. sanktusník, i strecha. Podľa denníka Le Parisien je štít na severnej strane katedrály zrejme nestabilný.



V katedrále boli počas tohto týždňa naplánované bohoslužby a obrady, ktoré sa po požiari budú konať v Kostole sv. Sulpícia a v Kostole sv. Eustacha.



V stredu podvečer sa v Kostole sv. Sulpícia, ktorý je po Notre-Dame druhý najväčší v Paríži a do ktorého sa zmestí najmenej 2000 ľudí, bude konať omša svätenia olejov. Pred chrámom bude veľkoplošná obrazovka, aby sa na omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí sa už dnu nezmestia.



V tomto chráme sa uskutočnia aj obrady Zeleného štvrtka, piatková Krížová cesta i veľkonočná vigília Ježišovho zmŕtvychvstania v sobotu večer. Nedeľná slávnostná omša, ktorá sa obvykle konala v katedrále Notre-Dame, bude v Kostole sv. Eustacha. Slúžiť ju bude parížsky arcibiskup Michel Aupetit.



Rektor katedrály Notre-Dame biskup Patrick Chauvet podľa agentúry AP vyslovil očakávanie, že chrám bude kvôli rekonštrukcii zavretý päť až šesť rokov.



Chauvet priznal, že "časť katedrály bola veľmi oslabená" ničivým požiarom. Neuviedol však, o ktorú časť ide. Dodal tiež, že zatiaľ je nejasné, čo bude so 67 ľuďmi zamestnávanými v katedrále cirkvou.



Neistá je aj budúcnosť majiteľov a zamestnancov prevádzok v okolí katedrály, ktorých živobytie závisí od cestovného ruchu.



Patrick Lejeune, prezident Združenia obchodníkov pri Notre-Dame, pre AP povedal, že o svoju budúcnosť sa obáva najmenej 150 zamestnancov prevádzok v okolí chrámu. Donedávna rušné ulice v okolí sú podľa neho teraz "úplne uzavreté" a on sám nemá prístup do svojej kancelárie.