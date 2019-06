Veľvyslanec USA odsúdil výroky iránskeho ministra o homosexualite

Veľvyslanec Spojených štátov v Nemecku Richard Grenell vyhlásil, že Zarífove vyjadrenia sú dôkazom, že iránsky režim porušuje všeobecnú deklaráciu ľudských práv Organizácie Spojených národov.

Berlín 12. júna (TASR) - Veľvyslanec Spojených štátov v Nemecku Richard Grenell kritizoval tohtotýždňové výroky iránskeho ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa o homosexualite a treste smrti. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Grenell vyhlásil, že Zarífove vyjadrenia sú dôkazom, že iránsky režim porušuje všeobecnú deklaráciu ľudských práv Organizácie Spojených národov.



"Členské štáty OSN by mali túto deklaráciu dodržiavať, ak majú aj naďalej zostať jej členmi," uviedol pre DPA americký diplomat Grenell. "Kriminalizácia homosexuality jednoznačne odporuje deklarácii (ľudských práv)," dodal.



Keď Zaríf počas štátnej návštevy šéfa nemeckej diplomacie Heika Maasa v Teheráne dostal otázku vzťahujúcu sa na partnerské vzťahy ľudí rovnakého pohlavia, minister uviedol, že v iránskej spoločnosti existujú určité "morálne princípy".



"Niektoré z týchto zásad sú i zákonmi, ktoré je nutné dodržiavať - a to najmä na verejnosti," povedal Zaríf v pondelok.



V Iránskej islamskej republike sa homosexualita považuje za hriech či dokonca chorobu. Islamské zákony v tejto krajine stanovujú za pohlavný styk medzi mužmi trest smrti - nie je však isté, do akej miery sa tento zákon aj uplatňuje.



Samotný Grenell, ktorý sa už niekoľko rokov venuje boju proti diskriminácii homosexuálov, je tiež gej.