Veľvyslanectvo USA v Čiernej Hore po útoku granátom znovu otvorili

Výbuch okolo stredajšej polnoci vytvoril na dvore ambasády kráter, ale nikoho nezranil.

Podgorica 23. februára (TASR) - Veľvyslanectvo USA v čiernohorskom hlavnom meste Podgorica v piatok znovu otvorili - deň po tom, čo bývalý juhoslovanský vojak hodil granát do areálu ambasády a následne sa zabil ďalším granátom. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Veľvyslanectvo v piatok na Twitteri oznámilo, že je "otvorené a po včerajšom incidente funguje ako zvyčajne".



Výbuch okolo stredajšej polnoci vytvoril na dvore ambasády kráter, ale nikoho nezranil. Polícia vyšetruje prípadné motívy činu a aj to, či útočník konal sám.



Podozrivého identifikovali ako Dalibora Jaukoviča, ktorý slúžil v juhoslovanskej armáde počas bombardovania Srbska Severoatlantickou alianciou (NATO) v roku 1999. Údajne sa staval proti členstvu Čiernej Hory v NATO.



Podľa srbského spravodajského servera B92 ide o srbského občana, ktorý sa narodil v srbskom meste Kraljevo a neskôr sa presťahoval do čiernohorskej Podgorice.



Balkánske krajiny Čierna Hora a Srbsko počas bombardovania Severoatlantickou alianciou patrili do Juhoslávie. Čierna Hora sa od Srbska odtrhla v roku 2006 a vlani sa stala členom NATO.