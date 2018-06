Veľvyslanectvo USA vrátilo Vatikánu ukradnutý list Krištofa Kolumba

Americká veľvyslankyňa vo Vatikáne odovzdala tento vzácny list šéfovi vatikánskeho archívu a prefektovi Vatikánskej knižnice.

Vatikán 14. júna (TASR) - Spojené štáty odovzdali vo štvrtok Vatikánskej knižnici odcudzenú kópiu listu Krištofa Kolumba, ktorá bola z tejto inštitúcie ukradnutá a nahradená falzifikátom. Ide o pravú kópiu listu z roku 1493, v ktorom Kolumbus španielskeho kráľa informoval o objavení Ameriky, napísala agentúra AP.



Americké veľvyslanectvo list vrátilo po tom, ako americkí vyšetrovatelia zistili, že niekoľko pravých kópií tohto listu ukradli z knižníc po celej Európe a bez vedomia predstaviteľov týchto inštitúcií nahradili falzifikátmi.



Americká veľvyslankyňa vo Vatikáne Callista Gingrichová odovzdala tento vzácny list šéfovi vatikánskeho archívu, arcibiskupovi Jeanovi-Louisovi Bruguesovi a prefektovi Vatikánskej knižnice, biskupovi Cesarovi Pasinimu.



Pravý list z Vatikánskej knižnice skončil vo vlastníctve Američana z Atlanty, ktorý ho kúpil v roku 2004 v New Yorku od obchodníka so vzácnymi knihami v domnienke, že ide o legálny dokument. Originál listu vrátila po jeho smrti jeho manželka.



Originálny list napísaný Krištofom Kolumbom v španielskom jazyku bol prepísaný do niekoľkých kópií v latinčine.