Veľvyslankyňa: Izrael vie, kto dal vybudovať tábory smrti v Poľsku

Azariová sa takto vyjadrila v súvislosti s kontroverzným v Poľsku schváleným zákonom, ktorý za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" či "poľské koncentračné tábory" nariaďuje väzenie.

Varšava 1. februára (TASR) - Izraelská vláda "odmieta" v Poľsku prijatý zákon, ktorý zavádza trestnú zodpovednosť za výroky vnímané ako obviňovanie Poliakov zo spoluúčasti na nacistických zločinoch, ale na druhej strane "vie", kto dal vybudovať tábory smrti, i to, že "to neboli Poliaci". Uviedla to podľa spravodajského portálu LCI izraelská veľvyslankyňa v Poľsku Anna Azariová.



LCI dodal, že historici z Pamätníka holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme uznávajú, že slovné spojenia "poľské tábory smrti" či "poľské koncentračné tábory" sú "nesprávnou interpretáciou dejín". Jad va-šem však vyjadril poľutovanie, že "tento zákon pravdepodobne zastrie historickú pravdu o pomoci, ktorú Nemci dostali od poľského obyvateľstva počas holokaustu".



Azariová dodala, že práve táto časť zákona by mohla otvoriť dvere k stíhaniu ľudí, ktorí prežili holokaust a podávali by svedectvo o prípadnej účasti niektorých Poliakov na vojnových zločinoch.



Portál LCI súčasne pripomenul, že poľský prezident Andrzej Duda svojho času ubezpečil, že "každý, koho osobné spomienky alebo historický výskum vyjadrujú pravdu o zločinoch z minulosti alebo hanebnom správaní s účasťou Poliakov, má na túto pravdu plné právo".



Azariová sa takto vyjadrila v súvislosti s kontroverzným v Poľsku schváleným zákonom, ktorý za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" či "poľské koncentračné tábory" nariaďuje väzenie.



Zákon schválila minulý týždeň dolná komora poľského parlamentu a vo štvrtok ráno aj Senát. Podpísať ho ešte musí prezident.