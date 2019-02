Veľvyslankyňa Kuby: USA sa stavajú k referendu neúctivo

Kubánci uplynulú nedeľu slobodne hlasovali za budovanie socializmu a urobili tak aj napriek záškodníckej kampani Spojených štátov.

Bratislava/Havana 27. februára (TASR) – Kubánska vláda odsudzuje "intervencionistické a neúctivé" vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, ktorý v utorok označil nedeľné referendum o novej kubánskej ústave za "politické divadlo", zinscenované s cieľom potvrdiť diktatúru jednej strany. Pre TASR to v stredu uviedla kubánska veľvyslankyňa na Slovensku Yamila Pitová-Montesová.



Podľa nej bolo ľudové hlasovanie v súlade s kubánskymi zákonmi a zásadami demokracie a transparentnosti. Dodala, že Pompeovo vyhlásenie odzrkadľuje úmysel USA "opätovne zaviesť Monroeovu doktrínu na západnej pologuli, ktorú najnovšie sprevádza aj mccarthistická netolerancia".



Kubánci uplynulú nedeľu slobodne hlasovali za budovanie socializmu a urobili tak aj napriek "záškodníckej kampani Spojených štátov", tvrdí veľvyslankyňa s tým, že snahy USA zasahovať do vnútorných záležitostí a hlasovacích procesov iných štátov predstavujú porušenie medzinárodného práva.



Za novú ústavu hlasovalo podľa oficiálnych údajov takmer 87 percent Kubáncov, proti bolo deväť percent zúčastnených. Na referende sa zúčastnilo 84,4 percenta z takmer osem miliónov oprávnených voličov.



Kubánska veľvyslankyňa zdôraznila, že nová ústava potvrdzuje socialistický charakter politického, ekonomického a sociálneho systému na Kube a vedúcu úlohu komunistickej strany. Zachováva "zásady socialistického vlastníctva hospodárskych prostriedkov a plánovania, ktoré je v rukách ľudu", pričom po novom uznáva úlohu trhu a "nových foriem neštátneho vlastníctva vrátane súkromného". Školstvo a zdravotníctvo ostávajú štátne a pre občanov budú naďalej bezplatné, dodala veľvyslankyňa.



Poukázala na to, že ústava zvýraznila princípy rovnosti a nediskriminácie na základe "farby pleti, pohlavia, rasy ... rodu, rodovej identity, sexuálnej orientácie, etnického pôvodu a zdravotného postihnutia".



Inštitucionálne ústava zavádza post premiéra, pričom prezident ako hlava štátu a tiež premiér budú zároveň poslancami Národného zhromaždenia. Ústava zachováva hlasovacie právo od 16 rokov veku.



Ekonomické, diplomatické a politické vzťahy s inými krajinami podľa ústavy "nikdy nesmú byť prerokúvané pod nátlakom alebo hrozbou agresie zo strany cudzej mocnosti". Dokument okrem toho vyzýva na úplné celosvetové odzbrojenie, odsudzuje existenciu jadrových zbraní, vedenie vojny v kybernetickom priestore a terorizmus, "predovšetkým štátny terorizmus".



Verejné pripomienkové konanie k textu ústavy, ktoré trvalo od polovice augusta do polovice novembra minulého roku, bolo podľa veľvyslankyne "celosvetovo jedinečné". Na Kube sa konalo viac než 130.000 oficiálnych diskusií, na ktorých prijali 1,7 milióna návrhov na zmenu pôvodného textu, ktorý predtým schválilo Národné zhromaždenie. Dve tisícky návrhov prišli aj od Kubáncov žijúcich v zahraničí. Z verejného pripomienkovania vzišlo napokon 760 zmien v návrhu ústavy; vypadla napríklad definícia manželstva ako "zväzku dvoch osôb" bez spresnenia pohlavia.



Šéfka kubánskej exilovej organizácie Kuba rozhoduje so sídlom na Floride Rosa María Payáová spolu s ďalšími opozičnými zoskupeniami vyzvala svetové spoločenstvo, aby neuznalo výsledky "podvodného" ústavného referenda na Kube. Informovala o tom agentúra EFE. Bezpečnostné zložky podľa aktivistky počas hlasovania, ktoré sa konalo bez účasti domácich či zahraničných pozorovateľov, zadržali približne sto ľudí protestujúcich proti návrhu novej ústavy, desiatky ďalších osôb zbili, pričom najmenej deväť ľudí je po zásahoch polície nezvestných.