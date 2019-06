Venediktov: Zánik NATO v roku 1991 s Varšavskou zmluvou by bol logický

Podľa Venediktova sa nový život do NATO vdýchol v roku 2014, keď Západ spustil protiruskú kampaň.

Moskva 17. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia je prežitkom studenej vojny a bolo by logické, keby bola v roku 1991 ukončila svoju činnosť dobrovoľne spolu s bývalou Varšavskou zmluvou. Vyhlásil to v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie denníka Rossijskaja gazeta námestník tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie Alexandr Venediktov, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.



"(Generálny tajomník NATO) Jens Stoltenberg sa hrá na prešibaného, keď hovorí, že sila Aliancie tkvie v jej schopnosti meniť sa. Aliancia bola a stále je prežitkom éry studenej vojny. Najlogickejším koncom dejín Severoatlantickej aliancie by bolo jej dobrovoľná zrušenie spolu s Varšavskou zmluvou," uviedol.



Podľa Venediktova sa nový život do NATO vdýchol v roku 2014, keď Západ spustil protiruskú kampaň, a spravodajská stratégia NATO ohlásená Stoltenbergom dobre zapadá do tejto logiky.



Po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu a konci konfrontácie so Spojenými štátmi si musela Severoatlantická aliancia nájsť nové ciele, aby ospravedlnila svoju existenciu.



"Aliancia však nevedela prísť s ničím, len s hanebným bombardovaním Juhoslávie v roku 1999 alebo Líbye v roku 2011. Lídri NATO nedokázali nájsť vhodnú úlohu pre svoj blok vo svetovom poriadku," dodal Venediktov s tým, že niet dôvodov na existenciu NATO, keď studená vojna už nie je.



Vojenský výbor NATO schválil 22. mája novú vojenskú stratégiu Aliancie. Ako vysvetlil Stoltenberg, táto stratégia bola prijatá za účelom čeliť novým výzvam, medzi ktorými podľa TASS-u figuruje aj "ruská jadrová hrozba".