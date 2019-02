Príslušníci venezuelských bezpečnostných síl prebehli do Kolumbie

Pri zrážkach súvisiacich so snahami venezuelskej opozície dostať humanitárnu pomoc do krajiny utrpelo v sobotu pri hraničných priechodoch zranenia najmenej 285 ľudí.

Washington/Bogota 24. februára (TASR) - Viac než 60 príslušníkov venezuelských bezpečnostných síl v sobotu prebehlo cez hranicu do susednej Kolumbie. Oznámil to kolumbijský migračný úrad, o ktorého vyjadrení informovala agentúra DPA.



Približne 53 týchto prebehlíkov vstúpilo do oblasti Norte de Santander, z ktorej sa venezuelská opozícia snaží vyslať humanitárnu pomoc do svojej krízou sužovanej krajiny.



Osem ďalších požiadalo o asistenciu migračného úradu v departamente Arauca. Medzi prebehlíkmi sú podľa správy príslušníci venezuelskej Národnej gardy, pozemných síl, vzdušných síl, polície a špeciálnych jednotiek FAES.



Kolumbijská civilná ochrana medzitým podľa agentúry AFP oznámila, že pri zrážkach súvisiacich so snahami venezuelskej opozície dostať humanitárnu pomoc do krajiny utrpelo v sobotu pri hraničných priechodoch zranenia najmenej 285 ľudí.



Venezuelská ľudskoprávna organizácia Foro Penal informovala aj o najmenej štyroch mŕtvych pri zásahu provládnych ozbrojených skupín počas protestov proti blokovaniu humanitárnej pomoci pri hranici s Brazíliou.