Dopravu pomoci do Venezuely blokuje armáda, zrážky majú obete

Bogota/Cúcuta 23. februára (TASR) - Venezuelská opozícia sa v sobotu stretla so silným odporom armády a polovojenských zložiek pri snahe dopraviť humanitárnu pomoc do krajiny. Pri zrážkach zahynuli podľa správ najmenej štyria ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia, informovala agentúra DPA.



Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó sa usiluje dostať do krajiny pomoc pre státisíce obyvateľov, ktorí podľa neho naliehavo potrebujú potraviny a lieky. Prezident Nicolás Maduro však takúto pomoc považuje za súčasť plánu USA na svoje zvrhnutie a odmieta ju vpustiť cez hranicu.



Štyroch ľudí zastrelili členovia provládnych ozbrojených skupín počas protestov proti blokovaniu brazílskych nákladných vozidiel s pomocou, ktoré čakajú za hranicou, uviedla podľa denníka El Nacional mimovládna organizácia Foro Penal. Dodala, že takmer 30 ľudí bolo zranených.



Protesty sa konali v meste Santa Elena de Uairén vo venezuelskom štáte Bolívar neďaleko brazílskej hranice. Tamojšie zrážky s obeťami potvrdil aj generálny tajomník Organizácie amerických štátov (OAŠ) Luis Almagro.



Hlavným miestom, cez ktoré chce opozícia dostať pomoc do Venezuely, je kolumbijské pohraničné mesto Cúcuta, kde čaká niekoľko sto ton potravín, liekov a ďalších potrieb, zaslaných najmä Spojenými štátmi. Kolumbijský prezident Iván Duque v sobotu oficiálne odovzdal humanitárnu pomoc Guaidóovi, ktorého ako predsedu parlamentu uznali desiatky krajín za venezuelského dočasného prezidenta.



Venezuelská armáda zastavila nákladné vozidlá snažiace sa prejsť cez dva tamojšie mosty, pričom použila slzotvorný plyn a gumové projektily na rozohnanie sprevádzajúcich davov, vyplýva podľa DPA zo správ televízií, ktoré tam vyslali svojich reportérov.



Dve nákladné vozidlá smerujúce cez hranicu boli podpálené, oznámil hovorca kolumbijského migračného úradu. Desiatky ľudí utrpeli pri potýčkach zranenia.



Venezuelskí vojaci sa dostali do zrážok s demonštratmi žiadajúcimi doručenie pomoci aj v prihraničnom meste Ureňa, kde zapálili autobus, ktorý mal dopraviť dobrovoľníkov na kolumbijskú stranu hranice, aby tam pomohli s distribúciou pomoci, uviedla kolumbijská televízia Caracol. Na mieste stúpal dym z pneumatík, ktoré podpálili protestujúci.



Nepokoje hlásili aj z mesta San Antonio de Táchira. V dedine Boca De Grita viacerí ľudia vyliezli na tanky, informovala stanica Caracol.



Veľké demonštrácie za a proti pomoci sa konali tiež vo venezuelskej metropole Caracas, odkiaľ však neprišli správy o násilnostiach. Maduro zhromaždenému davu stúpencov povedal, že sa "nikdy nevzdá" a že Venezuela si ochráni svoje hranice a svoju nezávislosť.