Guaidóa môžu po návrate z Kolumbie zatknúť, naznačil Maduro

Bogota 26. februára (TASR) - Vodcu venezuelskej opozície Juana Guaidóa môžu v jeho domovskej krajine zatknúť po tom, ako sa vráti zo susednej Kolumbie, kde sa zúčastňuje na zasadnutí tzv. limskej skupiny. Venezuelský prezident Nicolás Maduro to podľa tlačovej agentúry DPA naznačil v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News zverejnenom v utorok.



"Nemôže len tak prísť a odísť. Bude musieť čeliť justícii, a tá mu zakázala opúšťať krajinu. Ja budem rešpektovať zákony," povedal Maduro.



Venezuelský najvyšší súd v januári zakázal Guaidóovi vycestovať do zahraničia, kým prebieha vyšetrovanie jeho činov, opísaných generálnym prokurátorom Tarekom Williamom Saabom ako "závažné zločiny porušujúce ústavný poriadok".



Guaidó i napriek tomu odišiel cez víkend do Kolumbie, aby v pohraničnom meste Cúcuta dozrel na dodávky zahraničnej humanitárnej pomoci do Venezuely, ktoré sa Madurova vláda snaží zastaviť pomocou armády. Následne sa presunul do kolumbijského hlavného mesta Bogota, dejiska zasadnutia limskej skupiny združujúcej 13 latinskoamerických krajín a Kanadu. Pre kolumbijské médiá sa však vyjadril, že sa čoskoro vráti do Venezuely.



Predseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó sa vyhlásil v januári za dočasného prezidenta Venezuely s odôvodnením, že opätovné zvolenie socialistu Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne. Guaidó požiadal Spojené štáty o dodávky humanitárnej pomoci do Venezuely, čo Madurova vláda označuje za predvoj pre americkú inváziu.



Limská skupina začiatkom februára prizvala do svojich radov Guaidóovu "legitímnu vládu Venezuely" a ubezpečila, že bude uznávať zástupcov tejto vlády v jednotlivých členských krajinách a spolupracovať s nimi.