Venezuela je pripravená prijať medzinárodnú pomoc, oznámil Maduro

Caracas 10. apríla (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro po utorkovom stretnutí so šéfom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) uviedol, že jeho krajina je pripravená prijať medzinárodnú pomoc. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Potvrdzujeme našu pripravenosť zriadiť mechanizmus spolupráce pre medzinárodnú pomoc a podporu," napísal Maduro na sociálnej sieti Twitter.



Prezident, ktorý popiera, že súčasnú situáciu vo Venezule možno označiť za humanitárnu krízu, po zmienenom stretnutí vo venezuelskej metropole Caracas zopakoval, že spolupráca s MVČK by mala rešpektovať "venezuelský právny poriadok".



Delegácia Medzinárodného výboru Červeného kríža na čele s jej prezidentom Petrom Maurerom prišla do tejto juhoamerickej krajiny v sobotu a návštevu plánuje ukončiť v stredu.



Medzinárodný výbor Červeného kríža vo svojom piatkovom vyhlásení uviedol, že "je znepokojený vážnym vplyvom súčasnej situácie na Venezuelčanov, najmä na tých, ktorí nemajú prístup k základným službám".



Venezuelčania trpia následkami politickej a hospodárskej krízy vo svojej krajine. Tá spôsobuje prudký pokles dostupnosti základných tovarov a služieb vrátane dodávok elektriny.



Podľa Organizácie Spojených národov potrebuje naliehavú pomoc vo Venezuele takmer štvrtina z 30 miliónov jej obyvateľov. Podľa OSN trpí v krajine podvýživou 3,7 milióna ľudí a najmenej 22 percent detí mladších než päť rokov chronickou podvýživou.