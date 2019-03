Nicolás Maduro chce rekonštruovať vládny kabinet

N. Maduro od nástupu do funkcie prezidenta v roku 2013 viackrát vymieňal členov vlády a nahradzoval ich príslušníkmi armády, ktorí sa tak dostali do vedúcich pozícií ministerstiev.

Caracas 18. marca (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro plánuje "hĺbkovú rekonštrukciu" svojej vlády. Napísala to v nedeľu na Twitteri viceprezidentka Delcy Rodríguezová, ktorú citovala agentúra Reuters.



"Maduro vyzval všetkých členov vládneho kabinetu, aby sa pripravili na to, že ich úlohy v ňom sa budú musieť v snahe o hĺbkovú reštrukturalizáciu metód a funkcií vlády preskúmať. Cieľom je ochrániť Bolívarovu a Chávezovu vlasť pred akoukoľvek hrozbou," uviedla na sociálnej sieti Twitter Rodríguezová, ktorá sa pritom odvolávala na hrdinu juhoamerického boja za nezávislosť Simóna Bolívara a bývalého venezuelského prezidenta Huga Cháveza.



Ako presne budú zmeny vo vláde vyzerať a či viac než 30 ministrov žiadosť o ukončenie svojej služby skutočne podá, nateraz nie je jasné, poznamenala webová stránka stanice Deutsche Welle. Vláda i niekoľko hodín po Rodríguezovej vyjadrení na Twitteri neposkytla žiadne nové informácie.



Madurove plány obnoviť vládu prichádzajú po minulotýždňových rozsiahlych výpadkoch v dodávkach elektrickej energie. Maduro zaň viní kybernetický útok riadený Spojenými štátmi. Miestni elektrotechnici však pre Reuters uviedli, že výpadky zapríčinili nedostatočné investície vlády do infraštruktúry a údržby elektrární.



Počas sobotňajšej návštevy pracovníkov elektrární na juhu Venezuely Maduro prisľúbil reštrukturalizáciu štátnej energetickej spoločnosti Corpoelec, ako i vytvorenie jednotky ozbrojených síl, ktorá by mala hlavnú infraštruktúru chrániť pred kybernetickými útokmi.