Maduro navrhuje vypísanie predčasných parlamentných volieb

Caracas 2. februára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro navrhuje konanie predčasných volieb do tamojšieho parlamentu, kde má v súčasnosti prevahu opozícia. Počas vystúpenia pred svojimi priaznivcami v sobotu vyhlásil, že o tomto návrhu nechá rozhodnúť provládne ústavodarné zhromaždenie, informovala tlačová agentúra AP.



Maduro sa tak vyjadril v čase, keď podporovatelia jeho socialistickej vlády zaplnili ulice na viacerých miestach v hlavnom meste Caracas, aby oslávili 20 rokov od začiatku bolívarskej revolúcie, ktorú odštartoval predošlý prezident Hugo Chávez. V iných častiach Caracasu zase demonštrovali desaťtisíce podporovateľov opozície.



Generál venezuelských vzdušných síl Francisco Yáňez medzitým ako prvý vysokopostavený armádny dôstojník deklaroval vernosť predsedovi parlamentu, opozičnému vodcovi Juanovi Guaidóovi, ktorý sa vyhlásil v januári za legitímneho prezidenta s argumentom, že Maduro zotrváva vo funkcii po nedemokratických voľbách.



Nasledujúce voľby do Národného zhromaždenia sa mali konať až v roku 2020.



Guaidó vyzýva Venezuelčanov, aby sa ďalej zúčastňovali na demonštráciách a dosiahli tak odstúpenie Madura. Ďalšie protestné akcie ohlásil na 12. februára. Na sobotňajšom zhromaždení v Caracase tiež oznámil, že už v najbližších dňoch začne prúdiť do Venezuely poznačenej krízou humanitárna pomoc, a to i napriek výhradám Madura. Dodávky majú prichádzať z kolumbijského pohraničného mesta Cúcuta a ďalších dvoch nešpecifikovaných lokalít, uviedla tlačová agentúra AFP.