Maduro oslavoval výročie sporných volieb

Nicolás Maduro zvíťazil vo voľbách pred rokom so ziskom 68 percent, hlasovanie však vtedy bojkotovala väčšina venezuelskej opozície.

Bogota 21. mája (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro oslávil v pondelok výročie svojho sporného opätovného zvolenia do funkcie, ktoré kritici považujú za zmanipulované. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



"Ďakujem Venezuelčanom za ich odolnosť, lojálnosť a rozhodnú podporu mojej vlády počas tohto roka, v ktorom sme boli vystavení náročným skúškam, útokom a imperiálnym blokádam," napísal Maduro na Twitteri po zhromaždení svojich stúpencov v metropole Caracas.



Maduro okrem toho znova vyzval opozíciou kontrolované Národné zhromaždenie, ktorého predseda Juan Guaidó sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta, na predčasné parlamentné voľby s cieľom "ukázať, kto má podporu ľudí".



"Dňa 20. mája 2018 sme ukázali, že neveríme na frašky. Svet hovorí jasne: uzurpácia znamená deštrukciu a my odmietame krádež zvrchovanosti ľudu," reagoval Guaidó. "Nová fraška by len zhoršila našu krízu. Len ukončenie uzurpácie a transparentné rozhodovanie môže znamenať slobodné voľby," dodal v tvíte.



Maduro vo svojom prejave tiež spomenul, že prieskumné rozhovory zástupcov jeho vlády a opozície, sprostredkované Nórskom, boli "veľmi pozitívne".



"Verím v slová ako v prostriedok prekonania našich rozporov, ale pripravujem našich ľudí aj na obranu našej vlasti," povedal davu.



Maduro zvíťazil vo voľbách pred rokom so ziskom 68 percent, hlasovanie však vtedy bojkotovala väčšina venezuelskej opozície. V juhoamerickej Venezuele panuje vážna ekonomická i politická kríza a viac než tri milióny jej obyvateľov odišli do zahraničia.



Desiatky krajín vrátane USA uznali vyhlásenie Guaidóa o tom, že je ako predseda zvoleného parlamentu dočasným prezidentom, pretože opätovné zvolenie Madura nebolo zákonné. Opozičnému lídrovi sa však napriek posilneným snahám nepodarilo zosadiť Madura, ktorého podporujú hlavní veritelia Venezuely - Čína a Rusko - i silná armáda.