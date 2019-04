Najvyšší súd vo Venezuele vyzval na zbavenie imunity J. Guaidóa

Sudca najvyššieho súdu Maikel Moreno uviedol, že Guaidó by mal byť stíhaný za porušenie zákazu opustenia krajiny.

Caracas 2. apríla (TASR) - Venezuelský najvyšší súd vyzval v pondelok provládne Ústavodarné zhromaždenie, aby zbavilo opozičného lídra Juana Guaidóa parlamentnej imunity. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ide o krok, ktorý by mohol umožniť jeho stíhanie.



Sudca najvyššieho súdu Maikel Moreno uviedol, že Guaidó by mal byť stíhaný za porušenie zákazu opustenia krajiny. Vláda prezidenta Nicolása Madura ho tiež obviňuje z podnecovania násilia v súvislosti s pouličnými protestmi a z toho, že protiprávne prijal peniaze zo zahraničia.



Guaidó, ktorý má imunitu ako predseda opozíciou kontrolovaného Národného zhromaždenia, aj naďalej vyzýva Madura na odstúpenie a obviňuje tohto socialistického lídra, že využíva neustále výpadky elektrickej energie na vytĺkanie politického kapitálu.



"Musíme sa teraz spojiť viac ako kedykoľvek predtým," vyhlásil Guaidó v pondelok na univerzite v Caracase. "Musíme usporiadať doteraz najväčšiu demonštráciu, aby sme odmietli, to čo sa deje."



Venezuelská vláda zakázala Guaidóovi vykonávať verejnú funkciu najbližších 15 rokov. O zákaze rozhodol minulý týždeň Najvyšší kontrolný úrad Venezuely.



Guaidó podľa šéfa úradu Elvisa Amorosa uskutočnil 91 ciest do zahraničia bez povolenia. Ďalej vykonával verejné úlohy, ktoré mu neprináležia a spolu so zahraničnými vládami uskutočnil kroky škodiace venezuelskému ľudu. Ďalším dôvodom zákazu vykonávať verejné funkcie sú nezrovnalosti vo finančných záznamoch Guaidóa.



Výpadky elektriny, ktoré ešte viac skomplikovali život v tejto krajine poznačenej hospodárskou a politickou krízou, pripisuje prezident Maduro sabotáži. Podľa expertov, na ktorých sa odvoláva AFP, je však pravdepodobnejšou príčinou zlyhávanie zanedbanej infraštruktúry.