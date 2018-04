Bilaterálnemu konfliktu krajín predchádzalo schválenie sankcií voči venezuelským činiteľom na úrovni Európskej únie.

Caracas 11. apríla (TASR) - Venezuela navrhla Španielsku obnovenie diplomatických vzťahov na báze rešpektovania medzinárodného práva. Počas stredajšej návštevy v sídelnom meste Európskej únie Bruseli o tom hovoril šéf venezuelskej diplomacie Jorge Arreaza.



Podľa vlastných slov na jednej zo sociálnych sietí minister zahraničných vecí latinskoamerickej krajiny zaslal do Madridu list, v ktorom predložil predmetný návrh.



Informovali o tom tlačové agentúry TASS a MTI.



Ako je známe, venezuelská vláda vyhlásila na sklonku januára mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Španielska v Caracase za personu non grata obviňujúc španielsku vládu z neustálych útokov a pravidelného zasahovania do vnútorných záležitostí Venezuely.



Španielska vláda v odvetnom kroku vyhostila veľvyslanca Venezuely akreditovaného v Madride.



Bilaterálnemu konfliktu krajín predchádzalo schválenie sankcií voči venezuelským činiteľom na úrovni Európskej únie.



Iba pred ôsmimi dňami argentínsky prezident Mauricio Macri a španielsky premiér Mariano Rajoy na spoločnej tlačovej konferencii uviedli, že neuznajú výsledky prezidentských volieb vo Venezuele naplánovaných na 20. mája.



Venezuelská opozícia označuje voľby za divadlo a avizovala ich bojkot.