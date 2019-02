Venezuela odmietla tvrdenie Trumpa, že Madura strážia kubánski vojaci

Spojené štáty vyslali v uplynulých dňoch na hranice Kolumbie s Venezuelou desiatky ton humanitárnej pomoci, aby tak podporili lídra opozície Juana Guaidóa.

Havana 20. februára (TASR) - Kuba označila v utorok za "nehorázne" tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyslala do Venezuely svojich vojakov, ktorých úlohou je chrániť tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AFP.



Americký prezident Donald Trump totiž v pondelok vyhlásil, že Madura "chráni súkromná armáda kubánskych vojakov".



"Nech predloží dôkaz. Naša vláda takéto ohováranie čo najrozhodnejšie a najkategorickejšie odmieta," uviedol kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez. Ten zároveň dodal, že v snahe odstrániť Madura sa Spojené štáty "pod zámienkou humanitárnej pomoci pripravujú na vojenskú intervenciu".



Spojené štáty vyslali v uplynulých dňoch na hranice Kolumbie s Venezuelou desiatky ton humanitárnej pomoci, aby tak podporili lídra opozície Juana Guaidóa, ktorý sa pred necelým mesiacom vyhlásil za venezuelského prezidenta. Vstupu pomoci z Kolumbie na venezuelské územie však bráni tamojšia armáda, ktorá zablokovala hraničný priechod medzi oboma krajinami.



Venezuela sa zmieta v hospodárskej kríze sprevádzanej nedostatkom základných potravín a liekov. Podľa Guaidóa, ktorého za venezuelského prezidenta uznáva približne 50 štátov, ak sa pomoc do krajiny nedostane včas, mohlo by to stáť životy až 300.000 Venezuelčanov.



Maduro však tvrdí, že humanitárna pomoc má poskytnúť dymovú clonu americkej invázii, pričom situácia vo Venezuele nie je taká kritická, aby si to vyžadovalo pomoc zo zahraničia.