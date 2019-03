Národné zhromaždenie vo Venezuele dalo armáde novú ponuku

Guaidó, ktorého ako dočasného prezidenta uznalo 50 krajín sveta, sa v januári otvorene postavil proti vláde socialistického prezidenta Madura.

Caracas 20. marca (TASR) - Príslušníci ozbrojených zložiek, ktorí odídu od prezidenta Nicolása Madura, si svoje vojenské hodnosti môžu ponechať a keď sa v krajine dostane k moci nová vláda, budú znova uvedení do svojich predošlých funkcií. Podľa agentúry AFP to v utorok oznámilo opozíciou vedené venezuelské Národné zhromaždenie.



Toto vyhlásenie je podľa AFP najnovšou ponukou Národného zhromaždenia, ktorá má vojakov presvedčiť, aby prešli na stranu lídra opozície a samozvaného prezidenta Juana Guaidóa.



Guaidó, ktorého ako dočasného prezidenta uznalo 50 krajín sveta, sa v januári otvorene postavil proti vláde socialistického prezidenta Madura. Najvyššie velenie ozbrojených zložiek je však stále na Madurovej strane a opozícia vie, že ho bez vojenskej podpory nedokáže zbaviť moci.



Dokument schválený Národným zhromaždením podľa AFP "každému príslušníkovi profesionálnej armády, ktorý sa rozhodne znova nastoliť ústavný poriadok, zaručuje", že keď sa k moci dostane nová vláda, "bude znova zaradený do ozbrojených zložiek".



Guaidó vo februári prisľúbil amnestiu tým vojakom, ktorí odmietnu poslúchať Madurove príkazy, pripomína AFP.



Desiatky vojakov už opustili svoje pozície, avšak ani jeden člen vyššieho velenia zatiaľ ešte vernosť Guaidóovi neprisľúbil.



Opozícia spochybňuje Madurovo znovuzvolenie v máji 2018 vo voľbách, ktoré údajne neboli férové a ani slobodné. Guaidó sa snaží zbaviť ho moci a vytvoriť dočasnú vládu, až kým sa v krajine neuskutočnia nové voľby.



Venezuela sa zmieta v ekonomickej kríze, sprevádzanej hyperinfláciou a nedostatkom potravín či liekov.