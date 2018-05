Venezuela po takmer dvoch rokoch prepustila väzneného Američana

Sobotňajšie prepustenie, za ktoré dlhodobo lobovali príbuzní i predstavitelia USA, okamžite privítal aj americký prezident Donald Trump.

Caracas 26. mája (TASR) - Venezuela prepustila Američana Joshuu Holta, ktorého väznila takmer dva roky bez riadneho súdu. Oznámil to v sobotu americký republikánsky senátor Orrin Hatch, ktorého citovala agentúra AP.



Holt (26) pochádza z amerického štátu Utah. Do Venezuely vycestoval v roku 2016, aby sa tam oženil so ženou, s ktorou sa zoznámil prostredníctvom internetu. Krátko po svadbe ho však spoločne s manželkou zadržali pre údajné nezákonné zhromažďovanie zbraní. Podľa Washingtonu išlo o vykonštruované obvinenia.



Samotný Holt minulý týždeň prostredníctvom Facebooku vyzval svojich priateľov, známych v USA, aby mu pomohli dostať sa von z väzenia vo venezuelskej metropole Caracas.



Sobotňajšie prepustenie, za ktoré dlhodobo lobovali príbuzní i predstavitelia USA, okamžite privítal aj americký prezident Donald Trump. Ten by sa mal ešte v sobotu večer stretnúť s Holtom a s členmi jeho rodiny v Bielom dome vo Washingtone.



Holtovi príbuzní označili správu o jeho prepustení za zázrak. Brány caracaského väzenia aj jeho manželka.



Spojené štáty obviňujú venezuelskú socialistickú vládu na čele s prezidentom Nicolásom Madurom z porušovania ľudských práv a nedodržiavania zásad právneho štátu.