Venezuela prerušuje námorné spojenie s holandskými ostrovmi v Karibiku

Caracas 20. februára (TASR) - Predstavitelia venezuelskej civilnej ochrany v utorok ohlásili, že prerušia námorné spojenie s tromi holandskými ostrovmi v Karibskom mori. Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako holandský minister zahraničných vecí Stef Blok minulý týždeň vyjadrili ochotu poslať do Venezuely námornou cestou humanitárnu pomoc. Informovala o tom agentúra AP.



José Montaňo, riaditeľ civilnej ochrany vo venezuelskom štáte Falcón, vyhlásil, že časovo neohraničené uzavretie "námornej hranice" sa bude týkať holandských ostrovov Curacao, Aruba a Bonaire.



Tento krok môže podľa agentúry AP súvisieť s tým, že líder venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorý sa minulý mesiac vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, avizoval organizovanie zásielok potravinovej pomoci práve cez karibský ostrov Curacao.



Blok v tejto súvislosti tiež vyhlásil, že holandská "vláda sa postará o to, aby sa pomoc skutočne dostala k obyvateľom Venezuely".



Venezuelský prezident Nicolás Maduro, ktorý v súčasnosti bráni vstupu 100 ton americkej humanitárnej pomoci z Kolumbie, tvrdí, že dodávky potravinovej pomoci sú v skutočnosti prípravou pre americkú inváziu.



Obyvatelia Venezuely už roky trpia nedostatkom potravín, liekov a ďalších základných životných potrieb. Socialistický prezident Maduro však popiera, že by bola situácia taká kritická, aby si to vyžadovalo humanitárnu pomoc zo zahraničia.