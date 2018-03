Vo Venezuele presunuli prezidentské voľby. Z apríla na máj

Stalo sa tak po dohode medzi vládou a niektorými opozičnými stranami.

Caracas 1. marca (TASR) - Venezuelská Národná volebná rada (CNE) vo štvrtok oznámila, že presúva termín prezidentských volieb z 22. apríla na druhú polovicu mája, a to po dohode medzi vládou a niektorými opozičnými stranami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Minister pre informácie Jorge Rodríguez uviedol, že dohodu o odklade volieb podpísala vláda s predstaviteľmi niekoľkých politických strán, ktoré sa odtrhli od hlavnej opozičnej koalície. Vraj nesúhlasili s rozhodnutím koalície bojkotovať aprílové voľby, uviedla agentúra AP.



Venezuelská opozícia už skôr pohrozila bojkotom volieb v prípade, že vláda neumožní účasť významných opozičných kandidátov a nepodnikne iné kroky na to, aby rozptýlila obavy zo zmanipulovania hlasovania. Opozícia požadovala aj presunutie termínu volieb na neskôr.



Súčasný venezuelský prezident Nicolás Maduro sa bude vo voľbách usilovať o znovuzvolenie na roky 2019-25.



Začiatkom týždňa Komunistická strana Venezuely (PCV) podporila Madura ako kandidáta, pretože je presvedčená, že v najvyššej funkcii zabezpečí ochranu suverenity štátu.



Vedenie komunistickej strany podpísalo rámcovú dohodu s vládnucou Zjednotenou socialistickou stranou Venezuely (PSUV), ktorá už začiatkom februára oficiálne nominovala Madura za svojho kandidáta do prezidentských volieb.