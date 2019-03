Venezuelskí štátni zamestnanci sa vrátia do práce, elektrinu obnovujú

Výpadok elektriny prerušil osvetlenie, dopravu či distribúciu vody v 22 z 23 štátoch Venezuely a prinútil úrady vyhlásiť od minulotýždňového piatka pracovné voľno pre štátnych zamestnancov a školy.

Caracas 14. marca (TASR) - Zamestnancov venezuelského verejného sektora vláda vyzvala, aby sa vo štvrtok vrátili do práce po takmer týždňovej prestávke spôsobenej najväčším výpadkom elektriny v dejinách krajiny, ktorý ešte viac zosilnil hnev obyvateľov voči prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Výzvu štátnym zamestnancom zverejnil v stredu večer venezuelský minister pre komunikáciu a informácie Jorge Rodríguez, informovala tlačová agentúra AFP.



Výpadok elektriny prerušil osvetlenie, dopravu či distribúciu vody v 22 z 23 štátoch Venezuely a prinútil úrady vyhlásiť od minulotýždňového piatka pracovné voľno pre štátnych zamestnancov a štátne školy. Výpadok spôsobil, že zásoby potravín v chladničkách začali ľuďom hniť a niektorí obyvatelia Caracasu boli donútení brať vodu z kanalizácie, keďže "kohútiky vyschli".



Dodávky elektriny obnovili vo venezuelskom hlavnom meste Caracas a v ďalších regiónoch v utorok, ale západné oblasti krajiny boli bez elektriny ešte aj v stredu, a to aj druhé najväčšie mesto Maracaibo. Tam ľudia vyrabovali vyše 500 obchodov.



Výpadok elektriny prehĺbil už aj tak ťažkú ekonomickú krízu vo Venezuele. Podľa ekonomicko-analytickej firmy Ecoanalítica stála táto situácia Venezuelu v prepočte 875 miliónov dolárov.



"Vôbec nebola voda, elektrina, lieky, peniaze v hotovosti, doprava. Bolo to strašné," povedala pre agentúru AFP obyvateľka Caracasu Victoria Milanová (40).



"Prezident Nicolás Maduro rozhodol, že práca zamestnancov sa obnoví od zajtrajška, teda od štvrtka," uviedol Rodríguez v stredu večer v príhovore v štátnej televízii a dodal, že školy zostanú zatvorené ešte jeden nasledujúci deň.