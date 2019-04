Venezuelská vláda pre výpadky elektriny zatvorila školy

Tento mesiac postihli Venezuelu už tri rozsiahle výpadky v dodávkach elektriny.

Caracas 1. apríla (TASR) - Venezuelská vláda v nedeľu oznámila, že skracuje dĺžku pracovného dňa a uzatvára školy vzhľadom na zničujúce výpadky elektrickej energie, ktoré sužujú krajinu.



"So zámerom dosiahnuť stálosť v poskytovaní elektrickej energie sa bolívarská vláda rozhodla zachovať dočasné zastavenie školských aktivít a ustanoviť pracovný deň do 14.00 h v štátnych i súkromných inštitúciách," uviedol v televízii venezuelský minister pre komunikácie Jorge Rodríguez, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



Venezuelu tento mesiac postihli už tri rozsiahle výpadky v dodávkach elektriny. Pri poslednom z nich, ktorý sa začal v piatok večer, sa ocitli bez prúdu hlavné mesto Caracas a 20 z 23 venezuelských štátov. Dodávky sa v mnohých oblastiach nepodarilo obnoviť ani v sobotu.



Predošlé výpadky, ktoré ešte viac skomplikovali život v tejto krajine poznačenej hospodárskou a politickou krízou, pripísal prezident Maduro sabotáži. Podľa expertov, na ktorých sa odvoláva AFP, je však pravdepodobnejšou príčinou zlyhávanie zanedbanej infraštruktúry.



Hoci je Maduro nepopulárny, má vo svojej vlasti stále hlavné slovo, a to vďaka podpore armádnych veliteľov a od minulého víkendu tiež vďaka prítomnosti zhruba 100 ruských vojakov, ktorí prileteli do Caracasu.