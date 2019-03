J. Guaidó žiada o podporu aj štátnych zamestnancov

Vodca venezuelskej opozície sa v pondelok vrátil do hlavného mesta Caracas aj napriek tomu, že mu hrozí zatknutie zo strany vlády prezidenta Nicolása Madura.

Caracas 6. marca (TASR) - Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó v utorok na stretnutí so zástupcami odborov požiadal štátnych zamestnancov o podporu. Ako uviedla agentúra AFP, medzi ľuďmi, s ktorými Guaidó hovoril, boli aj predstavitelia polície.



Guaidó sa v pondelok - po viac ako týždni cestovania po spojeneckých štátoch Latinskej Ameriky - vrátil do hlavného mesta Caracas aj napriek tomu, že mu hrozí zatknutie zo strany vlády prezidenta Nicolása Madura.



Pri návrate sa mu dostalo srdečného prijatia od tisícov prívržencov opozície, konštatovala agentúra AFP.



Dodala, že Guaidó sa stretol so zástupcami odborov zamestnancov verejného sektora v utorok, keď sa vo Venezuele slávil štátny sviatok.



Na stretnutí s nimi Guaidó okrem iného povedal, že "zamestnanci verejného sektora prišli prakticky o všetky práva a my nemáme inú možnosť, ako vyzvať na štrajk".



Bližšie podrobnosti v súvislosti so štrajkom Guaidó neuviedol. Vyhlásil však, že štátna správa vo Venezuele "je prakticky paralyzovaná. Ľudia na radniciach chodia do práce len tri dni v týždni a aj to niekedy sotva na pol dňa".



Predseda venezuelského parlamentu Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne, sa snaží posilniť svoju pozíciu v krajine aj tým, že chce ovládnuť štátny aparát, pričom o ňom tvrdí, že prezident Nicolás Maduro ho "uniesol" prostredníctvom svojho vydierania a prenasledovania.



Maduro sa zatiaľ k Guaidóovmu návratu do vlasti nevyjadril. V utorok bol aktívny len na sociálnej sieti Twitter, na ktorej pripomenul výročie smrti svojho predchodcu Huga Cháveza.