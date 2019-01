Vodca opozície vyzýva EÚ, aby uvalila na Madurovu vládu viac sankcií

Venezuela sa minulý týždeň ponorila do neistoty, keď sa 35-ročný predseda opozíciou ovládaného Národného zhromaždenia Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta.

Frankfurt nad Mohanom 30. januára (TASR) - Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó vyzýva Európsku úniu, aby na vládu prezidenta Nicolása Madura uvalila viac sankcií.



"Potrebujeme viac sankcií zo strany EÚ," apeloval Guaidó v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Bild. "Niet pochybností, že tento režim je úplne skorumpovaný... Maduro je diktátor... Žijeme v diktatúre a (tam) musí byť tlak. Vraždí sa stále viac a viac ľudí," povedal Guaidó podľa nemeckého denníka.



Guaidó tiež informoval, že "len minulý týždeň bolo počas (protivládnych) protestov (vo Venezuele) zatknutých 70 ľudí". Dodal, že vo väzniciach je "viac ako 300 politických väzňov". Podľa jeho slov "všetkým nám hrozí uväznenie, či dokonca zavraždenie".



Venezuela, krajina bohatá na ropu, ale ekonomicky zdevastovaná, sa minulý týždeň ponorila do neistoty, keď sa 35-ročný predseda opozíciou ovládaného Národného zhromaždenia Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta.



Madurovo znovuzvolenie za prezidenta vo voľbách v roku 2018 opozícia i časť medzinárodného spoločenstva kritizovali a spochybnili - i vzhľadom na to, že v prezidentských voľbách nemohli kandidovať zástupcovia opozície.



Nemecko vyzvalo v sobotu minulý týždeň Madura, aby do ôsmich dní oznámil termín novej voľby hlavy štátu. V opačnom prípade - ako deklarovalo - je Berlín pripravený uznať za dočasného prezidenta lídra opozície a predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa. Rovnaký postoj ako Nemecko zaujali aj Španielsko a Francúzsko.