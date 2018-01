PERSONA NON GRATA: Venezuela vyhostila španielskeho veľvyslanca

Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza vo štvrtkovom vyhlásení povedal, že Venezuela označila španielskeho veľvyslanca Jesúsa Silvu Fernándeza za nežiaducu osobu.

Caracas 25. januára (TASR) - Venezuela vykázala vo štvrtok španielskeho veľvyslanca a obvinila Madrid z miešania sa do vnútorných záležitostí krajiny, informovala agentúra AP.



Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza vo štvrtkovom vyhlásení povedal, že Venezuela označila španielskeho veľvyslanca Jesúsa Silvu Fernándeza za nežiaducu osobu (persona non grata).



Španielsko je pre túto latinskoamerickú krajinu sužovanú hospodárskou krízou významným obchodným partnerom. Do Španielska utieklo mnoho Venezuelčanov v časoch zhoršujúcej sa krízy vo svojej vlasti, uviedla AP.



Španielsko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré v pondelok uvalili ekonomické sankcie na sedem vysokopostavených predstaviteľov Venezuely. Súčasťou sankcií je zmrazenie účtov a zákaz vstupu dotknutých osôb do Únie. EÚ pristúpila k novým sankciám po tom, čo v novembri uvalila na Venezuelu zbrojné embargo.



Venezuela zažíva hlbokú politickú a ekonomickú krízu v dôsledku spôsobu vládnutia prezidenta Nicolása Madura, ktorý sa snaží upevniť si moc. V priebehu vlaňajška zbavil opozíciou ovládané Národné zhromaždenie právomocí a vytvoril konkurenčné provládne zhromaždenie, aby prepracovalo venezuelskú ústavu.



EÚ obviňuje venezuelskú vládu z porušovania ľudských práv a nedodržiavania zásad právneho štátu.



Caracas už v decembri vyhostil veľvyslancov Kanady a Brazílie.