Venezuela vyvinie vlastnú technológiu 4G s pomocou čínskej Huawei

USA minulý týždeň zaradili Huawei na čierny zoznam firiem, s ktorými nesmú americké spoločnosti obchodovať bez špeciálneho povolenia.

Bogota 26. mája (TASR) - Venezuela vyvinie vlastnú technológiu 4G s pomocou čínskej spoločnosti Huawei, na ktorú USA uvalili sankcie. Cieľom je zlepšiť pripojenie na internet a mobilnú komunikáciu. Vyhlásil to prezident Nicolás Maduro.



"Nariadil som investovať spolu s našimi čínskymi bratmi a technológiou Huawei a všetkými ruskými spoločnosťami do zvýšenia kapacity telekomunikácií, aby sa vytvorenie systému 4G na národnej úrovni stalo realitou vo Venezuele," povedal Maduro.



"Huawei zostane vo Venezuele," sľúbil a nazval čínsku firmu najvyspelejšou technologickou a komunikačnou spoločnosťou na celom svete. Kritizoval zároveň USA za zákaz obchodovania s Huwaei, čo označil za "obrovskú agresiu".



USA minulý týždeň zaradili Huawei na čierny zoznam firiem, s ktorými nesmú americké spoločnosti obchodovať bez špeciálneho povolenia.



Americký prezident Donald Trump to odôvodnil obavami o národnú bezpečnosť. Huawei má totiž väzby na vládu v Pekingu, ktorá by tak mohla využiť jeho technológie a získať prístup k citlivým údajom.



Čína je kľúčovým spojencom Madura, ktorý je čoraz izolovanejší, odkedy USA a desiatky ďalších krajín uznali opozičného vodcu Juana Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely.