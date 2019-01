Vo Venezuele zatkli skupinu vojakov, ktorá sa vzbúrila voči Madurovi

K vzbure došlo v pondelok ráno na stanovišti severne od Caracasu, ktoré neskôr obkľúčili vojaci i polícia.

Caracas 21. januára (TASR) - Skupina venezuelských vojakov - príslušníkov Národnej gardy - sa v pondelok na veliteľskom stanovišti severne od Caracasu vzbúrila voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi a zverejnila videonahrávku, v ktorej verejnosť požiadala o podporu. Vojakov však krátko po zverejnení videa zatkli, informoval vo vyhlásení venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López, ktorého slová citovala agentúra AFP.



"Sme profesionálna jednotka Národnej gardy (bojujúca) proti režimu, ktorého sa úplne zriekame. Potrebujeme vašu pomoc, vyjdite do ulíc," povedal muž v uniforme Národnej gardy označujúci sa za seržanta na videozázname, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach.



K vzbure došlo v pondelok ráno na stanovišti severne od Caracasu, ktoré neskôr obkľúčili vojaci i polícia. Minister Padrino López uviedol, že pri zatknutí vojakov im skonfiškovali ukradnuté zbrane. Vzbúrencov teraz podľa jeho slov vypočúvajú, pričom čeliť budú "plnej sile zákona". Počet vzbúrencov nie je známy.



Venezuelské ozbrojené sily informovali, že "malá skupina útočníkov" najskôr odcudzila zbrane z iného stanovišťa - ležiaceho východne od Caracasu - a uniesla štyroch vojakov.



Podľa predsedu venezuelského ústavodarného zhromaždenia Diosdada Cabella, známeho ako Madurova prvá ruka, došlo k zajatiu a neutralizácii vzbúrencov v rekordnom čase. "Prvá vec, ktorú (vzbúrenci) prezradili, bola, že im ponúkali vily a zámky, ostali však sami, boli podvedení. My zvíťazíme," napísal ďalej Cabello na Twitteri.



Podľa miestnych médií útočili pri stanovišti severne od Caracasu, kde došlo k vzbure, ozbrojené sily slzotvorným plynom na skupinu obyvateľov, ktorá sa tam objavila, aby vzbúrencom prišla na pomoc. Ministerstvo obrany útok pripísalo "extrémnej pravici".



Predseda opozíciou vedeného venezuelského parlamentu Juan Guaidó vyjadril po incidente podporu vzbúrencom. "To, čo sa deje na stanovišti v Cortize, je preukázaním všeobecného pocitu, ktorý panuje medzi príslušníkmi ozbrojených síl," napísal Guaidó na Twitteri. "Naša armáda vie, že organizačná schéma bola rozbitá uzurpáciou prezidentského úradu... Národné zhromaždenie (parlament) je odhodlané poskytnúť všetky potrebné záruky príslušníkom ozbrojených síl, ktorí aktívne prispievajú k obnoveniu ústavy," napísal ďalej.



Guaidó nedávno obvinil prezidenta Madura z uzurpátorstva a vyzval ozbrojené sily, aby podporili zákonodarcov v snahe o obnovenie demokracie v krajine.



Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Jeho inauguráciu však odmietla ako nelegitímnu väčšina krajín na južnej pologuli i Európska únia.